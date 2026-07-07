Türkan Şoray Ve Kızı Yağmur Ünal 7 Yıl Sonra Aynı Pozu Verdi!

Türkan Şoray ile kızı Yağmur Ünal sosyal medyada paylaştıkları son fotoğrafla herkesi geçmişe götürdü. Anne-kız tam yedi yıl önce aynı bankta çektirdikleri pozu yeniden canlandırdı. Aradan geçen yıllara rağmen verdikleri kare kısa sürede büyük ilgi gördü ve sosyal medyada binlerce beğeni ile yorum aldı.

Tatilden Gelen Paylaşım Gündem Oldu

Şimdilerde birlikte tatil yapan anne ve kız yıllar önce gittikleri Symi Adası'na yeniden uğradı. Aynı bankı görünce eski anıyı tekrar yaşatmak isteyen ikili yedi yıl önce verdikleri pozu birebir yeniden çekti.

Yağmur Ünal paylaşımına "Yıllar sonra aynı bankta" notunu ekledi. Türkan Şoray da aynı kareyi kendi hesabından paylaşınca fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Pek çok kişi anne-kızın samimiyetine ve aralarındaki güçlü bağa övgüler yağdırdı.

Anne Kız İlişkisi Herkesin Beğenisini Topladı

Türkan Şoray sadece başarılı oyunculuğuyla değil kızı Yağmur Ünal'a olan sevgisini her fırsatta göstermesiyle de dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda kızının doğum gününü kutlayan usta sanatçı Yağmur Ünal'ın bebekliğinden bugüne kadar çekilmiş birçok fotoğrafını paylaşmış ve ona duyduğu gururu uzun bir mesajla anlatmıştı. Kızını mütevazı, vicdanlı, adaletli ve pozitif biri olarak tanımlayan Şoray'ın sözleri o dönemde de büyük ilgi görmüştü.

Eski Fotoğraf Yeniden Hayat Buldu

Bu son paylaşım da anne-kızın yıllardır değişmeyen sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Yedi yıl önce çekilen kareyle yeni fotoğraf yan yana getirildiğinde aradan geçen zamana rağmen sıcaklığın ve samimiyetin hiç değişmediği görüldü.

Takipçiler de yorumlarında "Hiç değişmemişsiniz", "Aynı sevgi, aynı mutluluk", "Bu kare çok kıymetli" ve "Yıllar geçmiş ama aranızdaki bağ ilk günkü gibi" ifadelerini kullandı. Nostalji dolu paylaşım kısa sürede günün en çok konuşulan magazin paylaşımlarından biri haline geldi.