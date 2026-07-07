Survivor Nagihan Karadere Estetik Sonrası İlk Kez Görüntülendi

Survivor 2026 ikincisi Nagihan Karadere estetik operasyon sonrası yeni görüntüsünü paylaştı. Son hali sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Survivor Nagihan Karadere Estetik Sonrası İlk Kez Görüntülendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-07-2026 21:41

Survivor 2026'nın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Nagihan Karadere yarışmayı ikinci sırada tamamladıktan sonra da gündemden düşmedi. Finalde Mert Nobre'ye karşı mücadele eden Karadere bu kez yarışma performansıyla değil geçirdiği estetik operasyon ve son paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Yarışmanın ardından kısa bir dinlenme sürecine giren Karadere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine hem sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de yeni görüntüsünü ilk kez gösterdi.

Operasyon Sonrası İlk Açıklama

Estetik operasyon geçirdiğini gizlemeyen Nagihan Karadere takipçilerinin merakını uzun süre cevapsız bırakmadı. Yayınladığı videoda kendisini merak edenlere seslenen ünlü sporcu, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

Karadere "Beni merak etmeyin, çok iyiyim. Küçük bir operasyon geçirdim ama günlük hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Kızım Arven'le güzel vakit geçiriyoruz, keyfimiz yerinde." sözleriyle sevenlerinin içine su serpti. Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve çok sayıda geçmiş olsun mesajı aldı.

Son Görüntüsü Çok Konuşuldu

Operasyonun ardından birkaç gün geçtikten sonra Instagram hesabından yeni fotoğraflarını paylaşan Nagihan Karadere takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Yeni görüntüsü sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar değişimini oldukça başarılı bulduklarını söylerken bazıları ise doğal halini daha çok beğendiklerini dile getirdi. Paylaşımın altına binlerce yorum ve beğeni geldi.

Gündemden Düşmüyor

Survivor boyunca hem performansı hem de mücadeleci karakteriyle sık sık konuşulan Nagihan Karadere yarışma sona ermesine rağmen magazin gündemindeki yerini koruyor.

Bir yandan günlük hayatına ve ailesine vakit ayıran Karadere, diğer yandan sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyor. Özellikle son fotoğrafları estetik operasyon sonrası yaşadığı değişimin en net hali olarak değerlendirilirken takipçileri ünlü ismin yeni paylaşımlarını yakından takip etmeye devam ediyor.

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