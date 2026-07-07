Emre Bey İle İlayda Alişan Aynı Dizide Mi? Büyük Sürpriz!

TRT 1'in yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken kulislerden gelen son iddia dizi severleri şimdiden heyecanlandırdı. Konuşulanlara göre kanalın yeni projesi "Evlilik Güzeldir" için Emre Bey ve İlayda Alişan'a başrol teklifi götürüldü. Henüz resmi bir imza atılmış değil ama iki oyuncuyla görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Eğer anlaşma sağlanırsa ikili ilk kez aynı dizide başrolü paylaşacak.

Başrol İçin Görüşmeler Devam Ediyor

Kulis bilgilerine göre yapım ekibi dizinin Sinan ve Yasemin karakterleri için Emre Bey ile İlayda Alişan'ı düşünüyor. Şimdilik taraflardan resmi bir açıklama gelmedi. Ancak görüşmelerin olumlu ilerlediği ve son kararın önümüzdeki günlerde netleşeceği konuşuluyor.

İki oyuncunun da son dönemde başarılı projelerle adından söz ettirmesi bu olası eşleşmeyi daha da merak edilir hale getirdi. Sosyal medyada da birçok kişi ikilinin ekran uyumunun nasıl olacağını şimdiden tartışmaya başladı.

Hikâyesi Aile Sıcaklığı Taşıyor

"Evlilik Güzeldir" adından da anlaşılacağı gibi aile bağlarını merkeze alan sıcak bir hikâyeyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin merkezinde nikâh memuru Mesut Bahtiyar ve beş kızının hayatı yer alıyor. Mesut'un en büyük hayali ise kızlarının mutlu yuvalar kurduğunu görmek. Hikâye boyunca aile içindeki sevgi, fedakârlık, dayanışma ve zaman zaman yaşanan duygusal kırılmalar ekrana taşınacak.

Tam da bu nedenle dizinin hem aile izleyicisine hem romantik hikâyeleri sevenlere hitap etmesi bekleniyor.

Yeni Sezonun Merak Edilen Yapımlarından Biri

Greative Film imzasını taşıyan projede yapımcılığı Zafer Yiğit ile Ahmet Şevki Peker üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Şafak Bal oturuyor.

Oyuncu kadrosunun tamamlanmasının ardından çekimlerin kısa süre içinde başlaması planlanıyor. Emre Bey ve İlayda Alişan'ın projeye "evet" demesi halinde "Evlilik Güzeldir", yeni sezon başlamadan en çok konuşulan dizilerden biri olmaya aday görünüyor. Şimdilik gözler gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.