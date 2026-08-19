Yıllar Onu Değiştirmemiş! Meryem Uzerli’nin Gençliği

Meryem Uzerli 22 yaşındaki haline ait eski bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncunun yıllar önceki doğal görünümü büyük ilgi gördü.

Yıllar Onu Değiştirmemiş! Meryem Uzerli’nin Gençliği
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2026 18:29

Meryem Uzerli bu kez yeni bir projesiyle değil, yıllar öncesinden çıkardığı bir fotoğrafla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından 22 yaşındaki haline ait bir kareyi paylaşınca takipçilerini adeta geçmişe götürdü.

Fotoğrafı görenlerin ilk dikkatini çeken şey ise Uzerli’nin gençlik yıllarındaki doğal ve değişmeyen güzelliği oldu. Aradan geçen yıllara rağmen yüz hatlarının hâlâ tanıdık olması, sosyal medyada da ilgi çekti.

Arşivden Çıkan Gençlik Fotoğrafı

44 yaşındaki Meryem Uzerli, yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Henüz 22 yaşındayken çekilen kare, oyuncunun kariyerinin çok daha öncesinden kalma.

Fotoğrafta oldukça doğal bir görünüm sergileyen Uzerli, gençlik yıllarından bir anısını böylece takipçileriyle buluşturmuş oldu. Özellikle makyajsız ve sade görüntüsü, yıllar içindeki değişimini merak edenlerin ilgisini çekti.

Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada konuşulurken birçok kişi Uzerli’nin gençlik haline övgü yağdırdı.

Şöhretten Çok Önceki Günleri

Meryem Uzerli bugün özellikle “Muhteşem Yüzyıl” dizisindeki Hürrem Sultan karakteriyle milyonların tanıdığı bir isim. Ancak paylaştığı bu fotoğraf, onun henüz geniş kitleler tarafından tanınmadığı dönemlere ait.

Uzerli, daha sonra “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ve “Gecenin Kraliçesi” gibi yapımlarda da rol alarak kariyerini sürdürdü. Fakat onu geniş bir hayran kitlesiyle buluşturan en önemli yapımlardan biri hiç şüphesiz “Muhteşem Yüzyıl” oldu.

Yıllar Geçti Güzelliği Değişmedi

Gençlik fotoğrafını gören takipçilerinin ilgisini çeken en önemli ayrıntı ise Uzerli’nin yıllar önceki haliyle bugünkü görünümü arasındaki benzerlik oldu.

Oyuncunun 22 yaşındaki fotoğrafı, geçmişe kısa bir yolculuk yaptırırken aynı zamanda yılların onu pek de değiştirmediğini düşündürdü. Uzerli’nin doğal pozuyla verdiği bu nostaljik paylaşım, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Kısacası Meryem Uzerli, tek bir eski fotoğrafla hem gençlik yıllarını hatırlattı hem de “Yıllar onu değiştirmemiş” dedirtti.

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