Süreyya Yalçın’ın Mirasında Şok Gelişme! Yalı Satılıyor

Faruk Yalçın’ın 2008’de vefatının ardından çocuklarına kalan tarihi yalı satışa çıkarıldı. Kanlıca’daki yapı için tam 55 milyon dolar istendiği bildirildi.

Süreyya Yalçın’ın Mirasında Şok Gelişme! Yalı Satılıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2026 18:49

Süreyya Yalçın’ın babası, iş insanı Faruk Yalçın’dan kalan tarihi yalı da satışa çıkarıldı. 2008 yılında hayatını kaybeden Yalçın’ın Kanlıca’da yıllarca yaşadığı Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı, mirasçıların ortak kararıyla satış listesine girdi.

Oldukça dikkat çeken tarihi yapının satış bedeli ise dudak uçuklatacak cinsten.

Yalının Fiyatı 55 Milyon Dolar

1989 yılında restore edilen ve zaman zaman “Faruk Yalçın Yalısı” olarak da anılan tarihi yapı için 55 milyon dolar istendiği bildirildi. Bu rakam, güncel kur üzerinden yaklaşık 2 milyar 640 milyon TL’ye denk geliyor.

Kanlıca’daki konumuyla da dikkat çeken yalı, Faruk Yalçın’ın yaşamının son dönemlerinde kullandığı önemli mülklerden biriydi. Şimdi ise yıllar sonra ailenin kararıyla yeni sahibini bekliyor.

Mirasçılar Satışta Anlaştı

Faruk Yalçın’ın ilk evliliğinden olan Osman, Hatice, Ayşe ve İsmail Yalçın ile ikinci evliliğinden dünyaya gelen kızı Süreyya Yalçın, yalının satılması konusunda ortak noktada buluştu.

Aslında ailenin miras konusunda daha önce de ciddi bir hukuk süreci yaşadığı biliniyor. Faruk Yalçın’ın 2008’deki ölümünün ardından çocukları arasında miras paylaşımı nedeniyle davalık süreçler yaşanmıştı.

Yalçın’ın çocuklarına yaklaşık 4 milyar dolarlık bir servet bıraktığı belirtilirken, ilk eşinden olan çocuklarıyla Süreyya Yalçın arasındaki anlaşmazlık daha sonra uzlaşmayla sonuçlandı.

Aileden Bir Yalı Daha Satılmıştı

Ailenin tarihi gayrimenkullerinden biri daha yakın zamanda el değiştirmişti. Faruk Yalçın’ın yeğeni Neşet Yalçın, sahibi olduğu tarihi Abdülgaffar Karacadağ Yalısı’nı 2024 yılında iş insanı Ercüment Cafer Bayegan’a devretmişti.

Şimdi gözler 55 milyon dolarlık Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı’nın yeni sahibine çevrildi. Ailenin satış konusunda anlaşmasıyla birlikte, Faruk Yalçın’dan kalan bu dikkat çekici mirasın da el değiştirmesi bekleniyor.

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