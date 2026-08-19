Simge Sağın’ın Kombinindeki O Detay Sosyal Medyayı Salladı!

Simge Sağın, Mert Demir’in Harbiye konserine siyah crop ve düşük bel pantolonla katıldı. Pantolonun üstünden görünen detay, cesur trendi yeniden gündeme taşıdı.

Simge Sağın’ın Kombinindeki O Detay Sosyal Medyayı Salladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2026 18:33

Simge Sağın, bu kez şarkılarıyla değil, konser gecesinde tercih ettiği tarzıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, meslektaşı Mert Demir’in Harbiye Açıkhava’da verdiği konsere katıldı. Gece boyunca şarkılara eşlik eden Sağın, enerjisinin yanı sıra dikkat çeken kombiniyle de objektiflerin ilgi odağı oldu.

Son dönemde hem sahne kıyafetleri hem de günlük tarzıyla sık sık konuşulan Simge, bu kez oldukça iddialı bir görünüm tercih etti.

Siyah Crop ve Salaş Pantolon

Harbiye konseri için siyah bir crop top ve bol kesim, salaş bir pantolon giyen Sağın, rahat ve şık görünümü bir araya getirdi. Özellikle düşük bel pantolon tercihi, kombinine farklı bir hava kattı.

Ünlü şarkıcının gece boyunca oldukça keyifli olduğu da dikkatlerden kaçmadı. Konser alanında müziğe eşlik eden Sağın, gecenin renkli isimlerinden biri oldu.

Görünen İç Çamaşırı Trendi

Simge Sağın’ın kombininde en çok konuşulan detay ise pantolonunun üst kısmından görünen iç çamaşırı oldu. Son dönemde moda dünyasında yeniden öne çıkan “görünen iç çamaşırı” trendini tercih eden şarkıcı, böylece klasik bir konser kombininden biraz daha cesur bir görünüm ortaya koydu.

Bu tarzın son zamanlarda dünyaca ünlü isimler tarafından da tercih edilmesi, trendin yeniden gündeme gelmesini sağlamıştı. Simge’nin Harbiye gecesindeki seçimi de aynı akımın dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sağın’ın kıyafet tercihi, konser görüntülerinin paylaşılmasıyla birlikte sosyal medyada da konuşulmaya başladı. Bazı takipçileri ünlü şarkıcının tarzını oldukça beğenirken, kombinindeki iddialı detay da yorumların odağına yerleşti.

Yaz konserlerinin hız kesmeden devam ettiği günlerde Simge Sağın, hem müziğe eşlik ettiği neşeli halleriyle hem de cesur tarzıyla geceye damga vuran isimlerden biri oldu. Harbiye’deki kombini, ünlü şarkıcının moda konusunda da ne kadar cesur seçimler yapabildiğini bir kez daha gösterdi.

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