Sefo Evleniyor Sanıldı! Çağla Boz’dan Olay Açıklama Geldi

Sefo ile oyuncu Çağla Boz’un aşkı bir süredir magazin gündeminin dikkat çeken konuları arasında. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntüler ise herkesi kısa süreliğine heyecanlandırdı. Sefo’nun Çağla Boz’a yaptığı düşünülen evlilik teklifi, sosyal medyada hızla yayıldı ve “Acaba evleniyorlar mı?” sorusunu beraberinde getirdi. Ama işin aslı biraz farklı çıktı.

Havai Fişekler Patladı Ortalık Karıştı

Sefo, yakın dostları Demet Akalın ve Okan Kurt’un da bulunduğu bir yemekte sevgilisi Çağla Boz’a sürpriz yaptı. Tam o sırada havai fişeklerin patlaması ve yüzük görüntülerinin ortaya çıkması, doğal olarak herkesi evlilik teklifi yapıldığına inandırdı.

Görüntüleri görenler, ünlü çiftin artık nikah masasına oturacağını düşünmeye başladı. Sosyal medyada da kısa sürede “Sefo evleniyor” yorumları yapılmaya başlandı. Fakat daha sonra gerçek ortaya çıktı.

Çağla Boz Açıklık Getirdi

Yaşananların ardından Çağla Boz, evlilik iddialarına son noktayı koydu. Ünlü oyuncu, ortada gerçek bir evlilik kararının olmadığını söyledi.

Boz, konuyla ilgili açıklamasında, “Şu an öyle bir şey yok. Hem arkadaş, hem sevgiliyiz” diyerek evlilik haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yani o görüntülerdeki romantik atmosfer, herkesi yanıltmış oldu.

Sefo’dan da “Şaka” Açıklaması

Sefo da daha önce yaptığı açıklamayla yaşananların aslında bir şaka olduğunu söylemişti. Ünlü rapçi, evlilik için henüz erken olduğunu belirterek havai fişeklerin patlamasıyla olayın yanlış anlaşıldığını anlattı.

Sefo’nun söylediğine göre Demet Akalın da havai fişekleri görünce eğlenceli bir video çekti ve ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada bambaşka bir şekilde yorumlandı.

Kısacası herkes nikah beklerken gerçek çok daha farklı çıktı. Sefo ve Çağla Boz’un şimdilik evlilik planı yok gibi görünüyor; ikili ilişkilerini yaşamaya devam ediyor.