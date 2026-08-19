Hülya Avşar’dan Vlahovic’e Olay Sözler: “Çok Yakışıklı!”

Hülya Avşar Beşiktaş’ın yeni transferi Dusan Vlahovic’le çektiği tanıtım filminin kamera arkasını paylaştı. Avşar’ın sözleri sosyal medyayı salladı.

Hülya Avşar’dan Vlahovic’e Olay Sözler: “Çok Yakışıklı!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2026 19:15

Hülya Avşar, bu kez sahne ya da televizyon programıyla değil, Beşiktaş’ın yeni transferi Dusan Vlahovic ile yaptığı eğlenceli çekimle gündeme geldi. Ünlü sanatçı, Beşiktaş’ın transfer tanıtım filmi için Vlahovic’le kamera karşısına geçti. Çekim sırasında yaşanan neşeli anlar da kamera arkasına yansıdı.

Avşar’ın paylaşımındaki bir cümle ise diğer tüm detayların önüne geçti: “Bu arada bir şey söyleyeyim, çok yakışıklı.”

İlk Karşılaşmada Trafik Esprisi

Hülya Avşar’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, Vlahovic’in sete gelişi de yer aldı. Avşar, futbolcuyu karavanın kapısında karşılarken bir saattir kendisini beklediğini söyledi.

Vlahovic ise İstanbul trafiğine takıldığını belirterek geciktiği için özür diledi. Avşar’ın “Çalışmamız lazım” diyerek çekime geçmesiyle de eğlenceli set başlamış oldu.

Çekim Boyunca Kahkaha Eksik Olmadı

İkilinin çekim boyunca oldukça iyi anlaştığı görüldü. Set yürüyüşü sırasında birbirlerine takılan Avşar ve Vlahovic, kamera aralarında da bol bol güldü.

Vlahovic’in espri yaparak “Benden nefret ettin” demesi üzerine Avşar’ın verdiği cevap da dikkat çekti. Ünlü sanatçı, “Sana çok fazla şey söyledim” diyerek karşılık verdi. Birlikte selfie çekmeyi de ihmal etmeyen ikilinin samimi görüntüleri, takipçilerden yoğun ilgi gördü.

Vlahovic’ten Hülya Avşar’a Övgü

Çekimler tamamlandığında set ekibi alkışlarla ikiliyi uğurladı. Vlahovic, Türkçe olarak “Çok teşekkür ediyorum” dedikten sonra Hülya Avşar’a sarıldı ve “Benim için büyük bir onurdu” dedi.

Sıkı bir Beşiktaş taraftarı olan Hülya Avşar da kamera arkası görüntülerini paylaşırken oldukça eğlenceli bir not düştü. Avşar, “Güldük, eğlendik, güzel bir çekim oldu” dedikten sonra asıl dikkat çeken cümlesini söyledi: “Bu arada bir şey söyleyeyim, çok yakışıklı.”

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