Cenazede Görüntülendi! Cem Yılmaz’ın Değişimi Dikkat Çekti

Kahve Dünyası ve Altınmarka Grubu’nun kurucusu Birol Altınkılıç’ın vefatı, iş, sanat ve sosyal çevresinden pek çok kişiyi yasa boğdu. 66 yaşında hayatını kaybeden Altınkılıç için bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene çok sayıda tanınmış isim katılırken, Cem Yılmaz da acılı aileyi bu zor günlerinde yalnız bırakmadı.

Birol Altınkılıç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Birol Altınkılıç, ailesiyle birlikte gittiği Monte Carlo’da geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberin ardından sevenleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Bugün Levent’te düzenlenen cenaze töreninde Altınkılıç’ın ailesi ve dostları bir araya geldi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına iş dünyasının yanı sıra siyaset ve sanat dünyasından da çok sayıda isim katıldı. Törende duygusal anlar yaşanırken, merhum iş insanının yakınları taziyeleri kabul etti.

Cem Yılmaz Aileyi Yalnız Bırakmadı

Cenazeye katılan isimler arasında Cem Yılmaz da vardı. Ünlü komedyen, Birol Altınkılıç’ın vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyduğu üzüntüyü zaten dile getirmişti.

Yılmaz merhum iş insanı için oldukça samimi ifadeler kullanarak onu sevgi, saygı ve güler yüzüyle hatırlayacağını söylemişti. Cenaze töreninde de Altınkılıç ailesinin yanına giderek başsağlığı dileyen Cem Yılmaz, acılı aileye destek oldu.

Törende Dikkat Çeken Görüntü

Cem Yılmaz’ın cenazeye katılması kadar törendeki görüntüsü de dikkat çekti. Ünlü komedyeni uzun zamandır görmeyen bazı kişiler, Yılmaz’ın son halini sosyal medyada konuşmaya başladı.

Ancak cenazenin asıl gündemi elbette Cem Yılmaz değil, Birol Altınkılıç’a veda etmek için bir araya gelen yakınlarıydı. İş dünyasında önemli bir yere sahip olan Altınkılıç, sevenlerinin duaları ve iyi dilekleriyle son yolculuğuna uğurlandı. Cem Yılmaz da bu zor günde Altınkılıç ailesinin yanında olarak taziyelerini iletti.