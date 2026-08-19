Yasemin Yazıcı Ve Onur Tuna’dan Olay Safari Tatili!

Yasemin Yazıcı ile Onur Tuna uzun süredir devam eden ilişkileriyle magazin dünyasının sevilen çiftleri arasında. 2022’den beri birlikte olan ikili özel hayatlarını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ancak bu kez biraz kural bozup romantik tatillerinden renkli kareleri takipçileriyle paylaştılar.

Çiftin rotası ise oldukça uzak ve bir o kadar da dikkat çekiciydi: Tanzanya!

Safari Macerasına Çıktılar

Yasemin Yazıcı sevgilisi Onur Tuna ile birlikte çıktığı Tanzanya tatilinden çeşitli fotoğrafları sosyal medya hesabında yayınladı. Safari aracından çekilen görüntüler, uçsuz bucaksız doğa manzaraları ve tatilden keyifli anlar takipçilerle buluştu.

Çiftin Afrika’da baş başa geçirdiği bu tatil, sosyal medyada da ilgi gördü. Özellikle safari sırasında çekilen kareler, Yasemin Yazıcı’nın takipçilerinden beğeni topladı.

Uzun zamandır ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikilinin böyle bir tatili paylaşması, “Aşk tazelediler” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Aşkları Nasıl Başladı?

Yasemin Yazıcı ile Onur Tuna’nın ilişkilerinin nasıl başladığı da daha önce merak konusu olmuştu. Yazıcı’nın anlattığına göre ikili, ortak arkadaşları ve meslektaşları Alperen Duymaz sayesinde tanıştı.

İlk tanışmanın ardından başlayan ilişki, yıllardır devam ediyor. Çift ise ilişkilerini fazla göz önünde yaşamamayı tercih ediyor.

Evlilik İçin Acele Etmiyorlar

Yasemin Yazıcı, geçtiğimiz haftalarda babasıyla Nişantaşı’nda görüntülendiğinde evlilik sorularıyla da karşılaşmıştı. Ünlü oyuncu, bu konuda aceleci olmadıklarını açıkça söylemişti.

“Kısmet, hakkımızda hayırlısı olsun” diyen Yazıcı, ilişkilerinin kendilerine özel ve gözlerden uzak olduğunu belirtmişti.

Şimdilik evlilik konusunda net bir planları olmasa da Tanzanya tatili, çiftin birlikte keyifli zaman geçirdiğini gösterdi. Safari macerasından gelen romantik kareler de ikilinin aşklarının tüm hızıyla devam ettiğini ortaya koydu.