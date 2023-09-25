Yıllar önce söylediği Mavi Boncuk Şarkısını +18 Olarak Paylaşınca TİKTOK Yıkıldı

Mayıs ayında çektiği klip ile birdenbire en çok konuşulan isimlerden olan Rapçi Alizade; yine yaptı yapacağını dedirten paylaşımı olay oldu. Tiktok hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlar ile her daim spekülasyon dosyalarını aralayan Alizade; son olarak Emel Sayın2ın muhteşem eseri, Mavi Boncuk şarkısını kendi tarzına uyarladı. + 18 Uyarlama olarak Mavi Boncuk şarkısını seslendiren Alizade, tüm tepkileri üzerine topladı.

Şarkınız sözlerini +18 yorumu ile renklendirmeye çalışan ve bunu da "Yeteneksiniz Türkiye" başlığıyla paylaşan Alizade, milyonlarca kere izlendi. Sosyal medyayı ikiye bölen paylaşımda kimi 'bu ne cüret' denilirken, kimi kesim de 'hiç bir şey anlamadık' dedi. Alizade'nin paylaşımı takipçileri tarafından merak edildi.

ŞAKA YAPTIM

"Onda bunda şundadır. Şunda bunda ondadır. Büyük d*ck kimdeyse, benim p*ssy ondadır" yorumu ile gündem olan rapçi isim ALizade; videoyu kapatmadan 'Şaka Yaptım' sözleri ile de adeta izleyicisi ile dalga geçti.

Sesinin güzelliği ile tanınan Alizade geçtiğimiz aylarda halkı uyuşturucu kullanmaya ittiği için gözaltına alınmıştı. O günden sonra Alizade kimdir? sorusunun yanıtı da sürekli soruldıu.

ALİZADE KİMDİR?

Azerbaycanlı olan Alizade Türkiye'de rap müzik yapmaktadır. Özellikle de giyim tarzı, hareketleri ve sesiyle dikkat çeken Alizade 2022-2023 senesinde popülerliğini kazanmıştır. 2000 yılı doğumlu olan Alizade azerbaycanlıdır. Küçük yaşlarından beri müziğe ilgi duyan isim ilk şarkısını 2019 yılında çıkarmıştır. Berkcan güven ile 2020 senesinde yaptıkları DÜET, adeta dönüm noktası olmuştur. O dönem Mavi Boncuk, Yalnızlık, Aşkın Rengi, Yaralı Kalbim ve Dünya Sana Güzel gibi şarkıları ile de gönüllerde taht kurmuştur.

Ülkemizde yaşasa da Rusya vatandaşı olan Alizade 2023 senesinde kliplerinde uyuşturucu kullanımına özendirdiği sebebiyle gözaltına alınmıştır. Alizade Instagram hesabında 124.000 takipçisi bulunmaktadır. Kullanıcı adı; asyaalizaude şeklindedir . Alizade’nin YouTube kanalının adı da asyaalizaude şeklindedir