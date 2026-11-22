Arzum Onan, oğlu Can Aslantuğ’un 26’ncı yaş gününü sosyal medyada yaptığı duygu dolu paylaşımla kutladı. Oğluyla birlikte çekilmiş fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Onan, yazdığı sözlerle anne olmanın kendisi için ne kadar özel bir duygu olduğunu bir kez daha gösterdi. Özellikle “Bugün anne olduğum yaştasın” cümlesi, paylaşımın en dikkat çeken kısmı oldu. Zamanın nasıl geçtiğini hatırlatan bu sözler, anne-oğul arasındaki güçlü bağı da gözler önüne serdi.

Can Aslantuğ 26 Yaşına Girdi

1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan ile oyuncu Mehmet Aslantuğ’un oğlu Can Aslantuğ, yeni yaşını kutladı. 26 yaşına giren Can’ın doğum günü için annesi Arzum Onan’dan oldukça özel bir mesaj geldi.

Onan, oğluyla birlikte yer aldığı kareleri sosyal medya hesabından yayımladı. Fotoğrafların yanına eklediği satırlarda ise hem oğluna duyduğu sevgiyi hem de yıllar içinde değişen annelik duygularını anlattı.

“Bugün Anne Olduğum Yaştasın”

Arzum Onan’ın paylaşımındaki sözler, görenleri duygulandırdı. Ünlü oyuncu, oğluna sarılma ve onu öpüp koklama isteğini dile getirirken fotoğraflardaki mesafeye de değindi.

Onan, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Kalabalıkta anca bu kadar; karelerde ufak bir mesafe belki ama içimde sımsıkı sarıp öpüp koklama isteği. Bugün anne olduğum yaştasın; varlığına bir kez daha şükrederek iyi ki doğdun canım oğlum.”

Özellikle oğlunun artık kendisinin anne olduğu yaşa gelmesi, Onan için oldukça anlamlı bir dönüm noktası olmuş gibi görünüyor.

Mehmet Aslantuğ İle Evlilikleri 2023’te Sona Ermişti

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıl süren evliliklerini 2023 yılında tek celsede sonlandırmıştı. Birlikte büyüttükleri oğulları Can ise ikilinin ortak hayatındaki en özel bağlardan biri olmaya devam ediyor.

Öte yandan Arzum Onan, bir süredir iş insanı Orkan Özkan ile birliktelik yaşıyor. Onan’ın oğlunun doğum gününe özel paylaşımı ise sosyal medyada anne sevgisinin en içten örneklerinden biri olarak dikkat çekti.