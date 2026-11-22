Türk müziğinin Süperstar’ı Ajda Pekkan, yıllardır hafızalara kazınan şarkılarıyla ilgili önemli bir hukuk mücadelesini kazandı. 61 yıllık kariyerine ait tam 373 şarkının dijital platformlarda izinsiz yayımlandığını öne süren sanatçının açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Pekkan’ın lehine karar vererek müzik dünyasında ses getirecek bir gelişmeye imza attı.

373 Şarkı İçin İzinsiz Yayın Kararı

Günaydın’dan Halit Turan’ın haberine göre, İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Ajda Pekkan’ın 1965 yılında kaydettiği “Her Yerde Kar Var” şarkısından başlayarak kariyeri boyunca yayımlanan yüzlerce eseri değerlendirdi. Aralarında “Bambaşka Biri”, “Kimler Geldi Kimler Geçti” ve “Petrol” gibi unutulmaz parçaların da bulunduğu toplam 373 şarkının dijital kullanım haklarının Pekkan’a ait olduğuna hükmedildi.

Kararla birlikte bu eserlerin YouTube, Spotify ve Apple Music gibi platformlarda izinsiz yayımlanması yasaklandı. Böylece Süperstar’ın uzun yıllara yayılan müzik arşiviyle ilgili önemli bir hukuki sonuç ortaya çıktı.

Yapım Şirketlerinin Savunmaları Kabul Edilmedi

Ajda Pekkan, bazı müzik yapım şirketlerinin eski plak, kaset ve CD döneminden kalan izin belgelerine dayanarak şarkılarını dijital ortamda yayımlamasına itiraz etmişti. Sanatçı, dijital kullanım için kendisinden gerekli yazılı iznin alınmadığını savunarak hukuk yoluna başvurmuştu.

Elenor Plak, Akbaş Müzik, Avrupa Müzik ve Odeon Müzik’in de aralarında bulunduğu şirketlerin savunmaları mahkeme tarafından kabul edilmedi. Davanın kabulüne karar verildi.

Müzik Dünyasında Yeni Bir Dönem Başlayabilir

Mahkemenin gerekçeli kararında, geçmişte plak, kaset ve CD için verilen izinlerin dijital yayın haklarını otomatik olarak kapsamadığı belirtildi. Ayrıca yapım şirketlerinin, sanatçıdan ayrıca izin almadan şarkıları dijital ortamda kullanamayacağı vurgulandı.

Bu karar yalnızca Ajda Pekkan için değil, müzik sektöründeki diğer sanatçılar açısından da önem taşıyor. Özellikle eski kayıtların dijital platformlarda kullanımı konusunda benzer davalara örnek oluşturabilecek karar, sanatçıların haklarını koruma mücadelesinde dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.