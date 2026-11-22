Acun Ilıcalı’nın yakın dostu ve Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç, son günlerde hakkında ortaya atılan iddialara sonunda cevap verdi. Eşi modacı Hande Gülşen ile boşanacakları ve evliliklerinde ihanet yaşandığı öne sürülen Yontunç, sessizliğini bozarak söylentilere adeta ateş püskürdü. Üstelik yalnızca iddiaları reddetmekle kalmadı, konuyu yargıya taşıyacağının da sinyalini verdi.

Boşanma ve İhanet İddiaları Gündeme Geldi

Esat Yontunç ile Hande Gülşen’in evliliğinde sorun yaşandığı ve çiftin yollarını ayırmaya hazırlandığı iddia edildi. Söylentiler bununla da sınırlı kalmadı. Boşanma kararının arkasında bir ihanet olduğu ve Yontunç’un başka biriyle ilişki yaşadığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Magazin gündeminde kısa sürede konuşulmaya başlayan bu söylentiler üzerine gözler Esat Yontunç’a çevrildi. Ünlü isim ise sonunda sessizliğini bozdu ve hakkında konuşulanlara oldukça sert bir yanıt verdi.

“Adı Geçen Hanımefendiyi Tanımıyorum”

Hakkındaki yasak aşk iddialarını kesin bir dille reddeden Yontunç, adı haberde geçen kadını tanımadığını söyledi. Hatta söz konusu kişiyle hayatında hiçbir şekilde iletişim kurmadığını belirtti.

Açıklamasında iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu savunan Yontunç, isminin böyle bir haberle anılmasını kabul etmediğini dile getirdi. Üstelik konuyu burada bırakmaya da niyetli görünmüyor. Yontunç, haberi yapan kişi hakkında tüm hukuki haklarını kullanacağını açıkladı.

2017 Yılında Göcek’te Evlenmişlerdi

Esat Yontunç ve modacı Hande Gülşen, Ağustos 2017’de Göcek’te düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirmişti. Mutlu günlerinde yakın dostları ve aileleriyle birlikte olan çiftin Esathan adında bir oğulları bulunuyor.

Şimdilik çiftin evliliğiyle ilgili ortaya atılan iddialara ilişkin başka bir açıklama gelmiş değil. Yontunç ise yaptığı çıkışla söylentileri kesin bir dille reddettiğini ve hukuki süreci başlatacağını duyurmuş oldu. Bakalım önümüzdeki günlerde bu tartışmaya yeni açıklamalar eklenecek mi?