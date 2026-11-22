Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, özel hayatıyla yine gündemde! Yaklaşık bir yıldır müzisyen Birkan Nasuhoğlu ile birlikte olan ünlü oyuncu, sevgilisiyle çıktığı uzun yolculuktan romantik fotoğraflar paylaştı. Birlikte geçirdikleri keyifli anları takipçilerine gösteren Deniz’in paylaşımına düştüğü not ise dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncu, sevgilisini “hayat arkadaşım” sözleriyle tanımlayarak aşkını bir kez daha ilan etti.

Bir Yıldır Mutlu Birliktelik Yaşıyorlar

Dilan Çiçek Deniz ile müzisyen Birkan Nasuhoğlu’nun ilişkisi yaklaşık bir yıldır devam ediyor. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla mutluluklarını takipçileriyle paylaşıyor.

Geçtiğimiz ay ilişkilerinin birinci yılını kutlayan ikili, o dönemde yaptıkları romantik paylaşımlarla da dikkat çekmişti. Birlikte geçirdikleri zamanın tadını çıkaran çiftin birbirlerine olan sevgisi paylaşımlarına da yansıyor.

Sevgilisiyle Uzun Yol Gezisine Çıktı

Dilan Çiçek Deniz sevgilisiyle çıktığı yolculuktan kareleri sosyal medya hesabında yayımladı. Yol boyunca birlikte vakit geçiren çift güzel anlarını fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Ünlü oyuncunun paylaştığı kareler, takipçilerinin de ilgisini çekti. Özellikle çiftin birlikte çıktığı bu yolculuktan görüntüler, romantik bir kaçamak yaptıklarını gözler önüne serdi. Deniz’in paylaşımındaki samimi kareler, ikilinin birlikte ne kadar keyifli vakit geçirdiğini de gösterdi.

“Hayat Arkadaşımla Uzun Yol Gezisi”

Paylaşımın en dikkat çeken kısmı ise Dilan Çiçek Deniz’in fotoğraflara eklediği not oldu. Ünlü oyuncu, sevgilisi Birkan Nasuhoğlu ile çıktığı yolculuğu “Hayat arkadaşımla uzun yol gezisi” sözleriyle anlattı.

Bu romantik ifade, çiftin ilişkisinin geldiği noktaya dair de merak uyandırdı. Deniz’in sevgilisini hayat arkadaşı olarak tanımlaması, takipçilerinden ilgi gördü. Görünen o ki ikili, aşklarını büyük gösterişlerden uzak ama birbirlerine duydukları sevgiyi hissettiren paylaşımlarla yaşamaya devam ediyor.