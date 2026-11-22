Ünlü oyuncu Mert Fırat ve eşi İdil Fırat’tan sevenlerini sevindiren güzel bir haber geldi. 2018 yılında hayatlarını birleştiren çift, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. İlk çocukları Seyhan Mia’yı 2020 yılında kucaklarına alan ikilinin yeniden bebek heyecanı yaşadığı öğrenildi. Üstelik bu kez aileye bir erkek bebek katılacak!

Aileye Yeni Bir Üye Daha Katılıyor

Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Mert Fırat ve İdil Fırat mutlu bir gelişmeyle gündeme geldi. Günaydın’ın haberine göre çift, ikinci çocuklarını bekliyor.

Dört aylık hamile olduğu öğrenilen İdil Fırat’ın bir erkek bebek dünyaya getireceği belirtildi. Böylece çiftin kızları Seyhan Mia da çok yakında abla olmanın heyecanını yaşayacak. Ailede şimdiden tatlı bir telaş başladığını tahmin etmek hiç de zor değil!

İlk Bebeklerini 2020’de Kucaklarına Almışlardı

Mert Fırat ve İdil Fırat, 2018 yılında evlenerek hayatlarını birleştirmişti. Evliliklerini bir süre sonra çocukla taçlandıran çift, 2020 yılında ilk bebekleri Seyhan Mia’yı kucaklarına almıştı.

İlk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan ikili şimdi aynı heyecanı bir kez daha yaşamaya hazırlanıyor. Seyhan Mia’nın da kardeş sahibi olacak olması, aile için bu güzel haberi daha da özel hale getiriyor.

İkinci Kez Anne Baba Olma Heyecanı

İdil Fırat’ın dört aylık hamile olmasıyla birlikte çiftin bebek hazırlıkları için önlerinde biraz daha zaman bulunuyor. Henüz bebeğin doğum tarihine ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

Mert Fırat ve İdil Fırat cephesinden gelen bu güzel haber hayranlarını da sevindirdi. Şimdi herkes aileye katılacak minik erkek bebeği merakla bekliyor. Görünen o ki çiftin evinde yakında dört kişilik yepyeni bir dönem başlayacak!