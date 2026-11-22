Ünlü oyuncu Burcu Kara ailesinde yaşanan sağlık sorunuyla gündeme geldi. İki çocuk annesi olan Kara, küçük oğlunun el, ayak ve ağız hastalığına yakalandığını açıkladı. Üstelik hastalık bu kez hiç de kolay geçmedi. Oğlunun yüzünde ve ellerinde döküntüler oluştuğunu anlatan oyuncu son üç gündür ailece oldukça zorlandıklarını söyledi.

Küçük Oğlunun Hastalığını Duyurdu

Burcu Kara, çocukların ara tatilinde yaşadıkları sağlık sorununu takipçileriyle paylaştı. Küçük oğlunun el, ayak ve ağız hastalığına yakalandığını belirten oyuncu, hastalığın belirtilerinin yüzünde ve ellerinde ortaya çıktığını anlattı.

Çocuklarda görülebilen bu bulaşıcı hastalıkla daha önce de karşılaştıklarını söyleyen Kara, bu defa sürecin çok daha ağır geçtiğini vurguladı. Görünen o ki aile, birkaç gündür hem hastalığın belirtileriyle hem uykusuzlukla mücadele ediyor.

“Bu Sefer Çok Ağır ve Eziyetli Geçti”

Yaşadıkları zorlu günleri anlatan Burcu Kara, üç gündür hastalıkla uğraştıklarını söyledi. Oyuncunun, “Üç gündür el ayak hastalığıyla uğraşıyoruz. Bu sefer çok ağır ve eziyetli geçti. Dün gece ilk kez uyuduk” sözleri, ailenin ne kadar yorulduğunu gözler önüne serdi.

Özellikle küçük bir çocuğun hastalık sürecinde yaşadığı sıkıntılar, anne babalar için de oldukça yıpratıcı olabiliyor. Kara'nın açıklamasından, son üç gecenin aile açısından kolay geçmediği anlaşılıyor. Üç günün ardından ilk kez rahat bir uyku uyuyabilmeleri ise onlar için büyük bir nefes olmuş.

Daha Önce de Aynı Hastalığı Geçirmiş

Burcu Kara, oğlunun daha önce de benzer bir hastalık yaşadığını ancak o dönemde çok daha kısa sürede toparlandığını anlattı. Bu kez hastalığın ağır seyretmesi aileyi epey zorladı.

2016 yılında yönetmen Fırat Parlak ile evlenen Kara'nın iki erkek çocuğu bulunuyor. Ünlü oyuncu, yaşadıklarını paylaşarak çocuklu ailelerin de dikkatini çekti. Küçük oğlunun bir an önce sağlığına kavuşmasını bekleyen Kara'nın açıklamaları, benzer süreçlerden geçen anne babaların da dikkatini çekti.