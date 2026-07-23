Yıllar Geçti Ama Acısı Dinmedi! Robin Williams İçin Duygulandıran Mesaj

Aradan yıllar geçmiş olsa da Robin Williams'ın yokluğu hem ailesi hem hayranları için hâlâ ilk günkü kadar hissediliyor. Sinema tarihine damga vuran usta oyuncu 75. yaş gününde çocuklarının yaptığı duygusal paylaşımlarla bir kez daha anıldı. Sosyal medyada paylaşılan mesajlar birçok kişiyi derinden etkiledi.

Çocukları Babalarını Unutmadı

Robin Williams'ın kızı Zelda Williams ile oğlu Zachary Williams babalarının doğum gününde peş peşe paylaşımlar yaptı. Zelda babasının bugün hayatta olsaydı nasıl biri olacağını hayal ettiğini anlattı. Ona göre Williams yine rengârenk çoraplarını giyecek, sıra dışı ceketlerini tercih edecek ve kendine özgü mizahıyla çevresindekileri güldürmeye devam edecekti.

Paylaşımında babasını her gün özlediğini de söyleyen Zelda "Seninle bugün dünya hakkında konuşabilmeyi çok isterdim" diyerek takipçilerini duygulandırdı.

Anlamlı Mesaj Dikkat Çekti

Robin Williams'ın büyük oğlu Zachary de babasının kariyerinin ilk dönemlerinden bir kare paylaşmayı tercih etti. Mesajında babasının insanlara ve hayvanlara duyduğu sevgiyi hatırlatan Zachary takipçilerine de güzel bir çağrıda bulundu.

"Bugün birine iyilik yapın, birini güldürün ve dünyayı biraz daha güzel bir yer haline getirin" sözleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Pek çok hayran da kendi anılarını paylaşarak usta oyuncuyu andı.

Unutulmayan Bir Miras Bıraktı

Robin Williams, "Günaydın Vietnam", "Ölü Ozanlar Derneği", "Mrs. Doubtfire", "Jumanji", "Can Dostum", "Aladdin" ve "Müzede Bir Gece" gibi unutulmaz yapımlarla milyonların sevgisini kazandı. 2014 yılında 63 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun ölümünün ardından daha önce teşhis edilmemiş Lewy cisimcikli demans hastalığıyla mücadele ettiği açıklandı.

Yıllar geçse de hem filmleri hem insanlara dokunan kişiliği sayesinde Robin Williams'ın hatırası yaşamaya devam ediyor. Çocuklarının doğum gününde yaptığı içten paylaşımlar da onun yalnızca başarılı bir oyuncu değil aynı zamanda ailesi için unutulmaz bir baba olduğunu bir kez daha hatırlattı.