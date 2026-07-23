Estetik Diyorlardı! Biricik Suden Gerçeği Açıkladı

Biricik Suden son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Bunun nedeni ise yeni bir proje ya da açıklaması değil yüzündeki değişimdi. Paylaşımlarının ardından birçok kişi estetik yaptırdığını öne sürerken konu kısa sürede magazin gündeminin üst sıralarına çıktı. Gelen yorumların artması üzerine Suden de sessiz kalmadı ve iddialara bizzat yanıt verdi.

Estetik İddialarına Sert Çıkış

Mazhar Alanson'un eşi olan Biricik Suden hakkında yapılan estetik yorumlarına oldukça net bir cevap verdi. Sosyal medyada dolaşan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Suden yüzüne estetik operasyon yaptırmadığını özellikle vurguladı. Hatta bu yorumlara biraz da sitem ederek tepki gösterdi.

Kendi açıklamasında insanların dış görünüşü üzerinden bu kadar kesin yargılara varmasını doğru bulmadığını belirten Suden "Yüzümde estetik yok, sadece cilt bakımı için yapılan bir işlem var" diyerek tartışmalara son noktayı koymaya çalıştı.

Sırrı Estetik Değil Bakım Ve Spor

Biricik Suden'i uzun zamandır takip edenler aslında onun sağlıklı yaşam konusunda oldukça disiplinli biri olduğunu biliyor. Düzenli spor yapan beslenmesine dikkat eden ve aktif yaşam tarzını sık sık paylaşan Suden görünümündeki değişimin de büyük ölçüde bu yaşam düzeninden kaynaklandığını ifade ediyor.

Son dönemde uyguladığı yoğun spor programı ve sıkı beslenme planı da takipçilerinin dikkatini çekmişti. Bu nedenle birçok kişi yüzündeki değişimin estetikten değil yaşam tarzındaki dönüşümden kaynaklanabileceğini düşünüyor.

Dermapen Detayı Ortaya Çıktı

Suden'in yaptığı açıklamayla birlikte merak edilen detay da ortaya çıktı. Ünlü isim yüzüne yalnızca dermapen uygulaması yaptırdığını ve bunun bir estetik ameliyat olmadığını söyledi. Daha önce bu işlemi sosyal medya hesabından da paylaşmıştı.

Kısacası sosyal medyada büyüyen estetik iddiaları Suden'in açıklamasıyla farklı bir boyut kazandı. Ünlü isim yüzündeki değişimin cerrahi müdahaleden değil cilt bakımı ve düzenli yaşam alışkanlıklarından kaynaklandığını belirterek çıkan söylentilere kendi cephesinden son noktayı koymuş oldu.