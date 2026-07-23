Tutuklama Talebi Sonrası Fatma Soydaş'tan Dikkat Çeken Sözler

Gözaltındaki Fatma Soydaş'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki paylaşımların yapay zekâ ürünü olduğunu savunan Soydaş suçlamaları reddetti.

Tutuklama Talebi Sonrası Fatma Soydaş'tan Dikkat Çeken Sözler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-07-2026 18:35

Sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. "Dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınan Soydaş savcılıkta ifade verdi. İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen fenomen isim sosyal medyada dolaşan bazı içeriklerin kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Yapay Zeka Savunması Yaptı

Fatma Soydaş savcılıktaki ifadesinde özellikle sosyal medyada paylaşılan bazı görsellerin yapay zekâ ile üretildiğini iddia etti. Abonelere özel içeriklerinde müstehcen paylaşımlar bulunmadığını söyleyen Soydaş insanların internette dolaşan sahte görseller nedeniyle kendisi hakkında yanlış bir algıya kapıldığını savundu.

Hatta örnek olarak gösterilen fotoğraflardan birinde ayağının dört parmaklı göründüğünü belirten Soydaş bunun yapay zekâ üretimi olduğunun açık bir göstergesi olduğunu ifade etti. Paylaşılan kıyafetin bile kendisine ait olmadığını söyleyen fenomen isim bunların kendisini hedef alan karalama çalışmaları olduğunu öne sürdü.

Paylaşımı Neden Sildiğini Anlattı

Soruşturmaya konu olan paylaşımlardan biriyle ilgili de açıklama yapan Soydaş fotoğraftaki içeceğin bira olmadığını savundu. İnsanların yalnızca köpüğünden dolayı böyle düşündüğünü söyleyen fenomen isim paylaşımın yanlış anlaşıldığını fark edince kaldırdığını belirtti.

Soydaş söz konusu paylaşımın kendi inancı ve düşünceleriyle bağdaşmadığını düşündüğü için silme kararı aldığını da ifadesinde dile getirdi.

Gözler Mahkemeden Çıkacak Kararda

Savcılık Fatma Soydaş'ın ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle dosyayı nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderdi. Şu an için soruşturma devam ederken mahkemenin vereceği karar merakla bekleniyor.

Dosyadaki iddialar ve Soydaş'ın savunması yargılama sürecinde değerlendirilecek. Bu aşamada suçlamalar kesinleşmiş değil ve nihai kararı yargı makamları verecek. Kamuoyu ise soruşturmadan çıkacak sonucu yakından takip etmeyi sürdürüyor.

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