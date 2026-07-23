Arto Kamerayı Açtı! Kaya Çilingiroğlu'nun Aşkı Gündem Oldu

Kaya Çilingiroğlu, kendisinden 26 yaş küçük sevgilisi Aslım Kan'la Çeşme'de görüntülendi. Tatil kareleri ve yaş farkı sosyal medyada yeni tartışma başlattı.

Arto Kamerayı Açtı! Kaya Çilingiroğlu'nun Aşkı Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-07-2026 18:12

Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Aslım Kan ile Çeşme'de tatil yapan Çilingiroğlu objektiflere yansıdı. İkilinin birlikte görüntülenmesi kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlarken yaş farkı da yine en çok yorum yapılan konular arasında yer aldı.

Gece Eğlencesi Dikkat Çekti

Çeşme'de bir mekânda eğlenen çift keyifli halleriyle dikkat çekti. Gecenin ilerleyen saatlerinde şarkıcı Arto da ikilinin yanına giderek kısa bir sohbet gerçekleştirdi. O anları cep telefonuyla kaydeden Arto videoyu sosyal medya hesabında paylaşınca görüntüler kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

Videoda oldukça rahat ve neşeli görünen çift ilişkileriyle ilgili gelen soruları da yanıtsız bırakmadı. Aslım Kan yaklaşık iki yıldır birlikte olduklarını söyleyerek ilişkilerinin gayet iyi gittiğini ifade etti. Çiftin samimi tavırları takipçilerden hem olumlu hem de eleştirel yorumlar aldı.

Yaş Farkı Yine Gündeme Geldi

Kaya Çilingiroğlu ile Aslım Kan arasındaki 26 yaşlık fark, sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu. Kimi kullanıcılar çiftin mutlu görünmesine dikkat çekerken, kimileri ise yaş farkı üzerinden yorum yapmayı tercih etti. Ancak ikili, bu yorumlara herhangi bir karşılık vermedi ve tatillerinin tadını çıkarmaya devam etti.

Düğün Sözleri Yeniden Hatırlandı

Çiftin görüntülerinin gündem olmasının ardından Kaya Çilingiroğlu'nun aylar önce yaptığı düğün açıklaması da yeniden konuşulmaya başladı. Çilingiroğlu o dönemde evlilikle ilgili sorulara esprili bir yanıt vermiş ve düğün maliyetlerinin oldukça yüksek olduğunu söylemişti.

"Bir düğün artık 3 milyon liradan başlıyor. O parayı bulursam neden olmasın?" sözleriyle dikkat çeken Çilingiroğlu'nun bu açıklaması, sevgilisiyle yeni görüntülerinin ardından yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi. Şimdilik evlilik konusunda resmi bir adım görünmese de, çiftin ilişkisini gözlerden uzak ama mutlu bir şekilde sürdürdüğü konuşuluyor.

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