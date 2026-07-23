Ezel Akay'ın Evinden Çıkanlar Şoke Etti! Operasyonda Neler Bulundu?

Bursa'daki operasyonun ardından Ezel Akay'ın evinden paylaşılan görüntüler gündem oldu. Soruşturma sürerken dosyaya ilişkin yeni iddialar dikkat çekti.

Ezel Akay'ın Evinden Çıkanlar Şoke Etti! Operasyonda Neler Bulundu?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-07-2026 18:29

Ünlü yönetmen Ezel Akay Bursa'da düzenlenen bir operasyonun ardından hakkında ortaya atılan iddialarla gündemde. Jandarma ekiplerinin İnegöl'deki evine yaptığı baskın sonrası paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Olayla ilgili adli süreç ise devam ediyor.

Evde Yapılan Aramada Dikkat Çeken İddialar

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uzun süredir yürüttüğü çalışma kapsamında Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay'ın yaşadığı adrese operasyon düzenlendi. Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre evde yapılan aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde olduğu öne sürülen materyaller ile kenevir bitkileri ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında evde ayrıca özel aydınlatma ve iklimlendirme sistemlerinin bulunduğu da iddia edildi. Güvenlik güçleri ele geçirilen materyallere incelenmek üzere el koyarken olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.

Hastaneye Götürüldüler

Operasyonun ardından Ezel Akay ile kardeşi sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Burada kan ve saç örnekleri alınırken, hastane girişinde görüntü alan basın mensuplarına tepki gösteren Akay'ın "Niye fotoğraf çekiyorlar?" sözleri dikkat çekti.

Sağlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki kardeş yeniden jandarmaya götürüldü ve ifadeleri alındı.

Adli Süreç Devam Ediyor

Sorgu işlemlerinin ardından Ezel Akay ve kardeşi adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.

Henüz yargılama süreci tamamlanmadığı için dosyadaki iddialar kesinleşmiş değil. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yapılacak resmi açıklamalar ve mahkeme süreci olayın tüm yönlerini netleştirecek. Kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada gözler şimdi savcılık ve yargı makamlarından gelecek yeni açıklamalara çevrilmiş durumda.

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