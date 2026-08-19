Yıllar Geçse de Unutulmuyor! Ünlülerin Magazin Dünyasına Damga Vuran Gafları Hâlâ Konuşuluyor

Canlı yayın heyecanı, sosyal medya paylaşımları ya da anlık dil sürçmeleri... Ünlü isimlerin zaman zaman yaptığı talihsiz açıklamalar hafızalara kazınırken bazıları yıllar sonra bile yeniden gündeme geliyor. İşte magazin tarihine geçen ve unutulmayan o gaflar.

Bir Anlık Hata Yıllarca Konuşulabiliyor

Kameralar önünde olmak çoğu zaman büyük dikkat gerektiriyor. Özellikle canlı yayınlar, röportajlar ve sosyal medya paylaşımları sırasında yapılan küçük bir hata bile kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Magazin dünyasında da bunun birçok örneği var. Kimi zaman yanlış söylenen bir isim, kimi zaman düşünmeden kurulan bir cümle ya da bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir paylaşım, yıllar geçse de unutulmayan gaflar arasındaki yerini koruyor.

Mert Kılıç'ın "Bülent Bey" Sözü Salonda Buz Gibi Bir Hava Estirdi

Oyuncu Mert Kılıç'ın kariyerinin ilk yıllarında yaşadığı olay, magazin tarihinin en çok konuşulan anlarından oldu. Bülent Ersoy'un klibinde yer alacak isimlerin belirlendiği manken seçmelerinde sahneye çıkan Kılıç, konuşması sırasında Ersoy'a teşekkür ederken "Bülent Bey" diye hitap etti. Sözlerinin ardından yaptığı hatayı fark eden genç oyuncu zor anlar yaşadı.

Serenay Sarıkaya'nın Kitap Paylaşımı Sosyal Medyanın Diline Düştü

Serenay Sarıkaya da yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla uzun süre gündem olan isimlerden biri oldu. Oyuncu, takipçileriyle paylaştığı fotoğrafta Sabahattin Ali'nin klasikleşen eseri Kürk Mantolu Madonna için "Kürk Mantıklı Madonna" ifadesini kullandı.

Kitabı okuduğunu belirtmesine rağmen ismini yanlış yazması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Sarıkaya daha sonra paylaşımını silerek kitap adını düzeltti ve yeniden yayımladı. Ancak bu hata yıllar sonra bile hatırlanan magazin gafları arasına girdi.

Yasemin Ergene'nin Sözleri Ekonomik Tartışmaları da Beraberinde Getirdi

Oyunculuğu bıraktıktan sonra moda dünyasındaki paylaşımlarıyla gündeme gelen Yasemin Özilhan da yaptığı bir açıklamayla çok konuşuldu. "3-5 bin TL'ye şıklık mümkün." sözleri, dönemin ekonomik şartları nedeniyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Onun şıklığı mümkün bulduğu bu rakamlar neredeyse dönemin asgari ücretine denk geliyordu.

Pek çok kullanıcı açıklamayı gerçek hayattan uzak bulurken sözler uzun süre sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından oldu.

Ebru Gündeş'in Yarışmadaki Yorumu Dikkat Çekti

"O Ses Türkiye" yarışmasında jüri üyeliği yaptığı dönemde Ebru Gündeş'in bir yarışmacıya yaptığı yorum da unutulmayan gaflar arasında yer aldı. Yarışmacının Dersimli olduğunu söylemesine rağmen Gündeş'in Karadenizliler hakkındaki beğenisini dile getirerek konuşmasını sürdürmesi ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekti. Programın ardından sosyal medyada bu anla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

Defne Samyeli'nin Sorusu Yılların Esprisine Dönüştü

Bir dönemin sevilen haber spikerlerinden Defne Samyeli de canlı yayın sırasında yönelttiği soruyla hafızalara kazındı. Oyuncak panda kullanılarak gerçekleştirilen uçak kaçırma girişimiyle ilgili röportaj yapan Samyeli'nin "Panda canlı mıydı efendim?" sorusu, yıllarca mizah programlarında ve sosyal medyada örnek gösterildi. Bugün bile en çok hatırlanan canlı yayın gaflarından biri olarak anılıyor.

Dil Sürçmeleri ve Yanlış Söylenen İsimler Unutulmadı

Magazin dünyasında yalnızca sosyal medya paylaşımları değil, röportajlarda yaşanan isim karışıklıkları da gündem oldu. Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, birlikte rol almak istediği oyuncunun adını söylerken "Kıvanç Tatlıses" ifadesini kullanmış, ardından gülerek "Tatlıtuğ diyecektim." sözleriyle hatasını düzeltmişti.

Tek Cümleyle Hafızalara Kazınan Açıklamalar

Magazin arşivlerinde yer eden kısa ama etkili başka gaflar da bulunuyor.

Emrah'ın "Mozart dinlemiyorum ama Türkiye'ye gelirse konserine mutlaka giderim." sözü, İzzet Yıldızhan'ın "Fransızlar amma kültürlü, ufacık çocukları bile Fransızca konuşuyor." açıklaması, Hilal Cebeci'nin yarış arabasına binmek istemeyip bunu "Uçak fobim var." diyerek açıklaması ve Cüneyt Arkın'ın yıllar önce kurduğu "İstanbul'un beşte yarısını gezdim." cümlesi de magazin tarihinin en çok hatırlanan gafları arasında gösteriliyor.