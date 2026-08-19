Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Büyük Aşkı Neden 8 Ayda Son Buldu?

Görkemli bir düğünle evlenen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un 8 ay süren evliliği çalkantılı bir süreçten sonra resmen sona ermişti. İşte çiftin ilişkisinde yaşanan gelişmeler ve boşanma kararına uzanan süreç.

Aşklarını Evlilikle Taçlandırmışlardı

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 2021 yılında birlikte olduklarını açıklayarak magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olmuştu. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, ilişkileri boyunca zaman zaman ayrılık ve barışma haberleriyle gündeme gelse de birlikteliklerini sürdürmeyi başarmıştı.

2022 yılının şubat ayında Oğuzhan Koç'un romantik evlilik teklifiyle yeni bir sayfa açan çift, haziran ayında nişanlanmış, 26 Ağustos'taysa görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

Ayrılık İddiaları Peş Peşe Gelmişti

Evliliklerinin ilerleyen aylarında çift hakkında kriz yaşadıkları yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı. Demet Özdemir'in bekarken yaşadığı eve geri döndüğü öne sürülse de oyuncu bu iddiaları o dönem yalanlamıştı.

Daha sonra Demet Özdemir'in doğum günü kutlamasında yaşandığı iddia edilen bir tartışma da magazin gündemine taşındı. İddialara göre yaşanan gerginliğin ardından Özdemir geceyi yakın arkadaşında geçirdi. Oğuzhan Koç'unsa eşinin gönlünü almak için setine çiçek gönderdiği konuşuldu.

Gala Gecesi Dikkat Çekmişti

Ayrılık söylentileri devam ederken Oğuzhan Koç'un başrolünde yer aldığı "Özür Dilerim" filminin galasında Demet Özdemir'in yer almaması dikkat çekti. Basın mensuplarının yönelttiği sorular üzerine Koç, eşinin sette olduğu için geceye katılamadığını söyledi.

Aynı gecede alyansını takmamasıyla ilgili sorularaysa "Bunları daha sonra konuşuruz. Bunun yeri burası değil." yanıtını vermesi, çift hakkındaki iddiaları daha da güçlendirdi.

Demet Özdemir'in Konuyla İlgili Açıklaması

Gündemdeki iddiaların ardından beklenen açıklama Demet Özdemir'den geldi. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evliliklerini bir süredir sürdüremediklerini belirterek boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Böylece büyük umutlarla başlayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliği, yaklaşık 8 ayın ardından resmen sona ermiş oldu. Ayrılık haberinin ardından çiftin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken hayranları da yaşanan gelişmeleri uzun süre konuştu.