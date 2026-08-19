Hepsi Grubu Yine Karıştı! Eski Defterler Yeniden Açıldı! Gülçin Ergül'den Yasemin Yürük'e Sert Yanıt

Hepsi grubu üyeleri Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül arasında ihtar polemiği yaşandı. Gülçin Ergül iddialara sosyal medyadan sert yanıt verdi.

Hepsi Grubu Yine Karıştı! Eski Defterler Yeniden Açıldı! Gülçin Ergül'den Yasemin Yürük'e Sert Yanıt
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2026 16:29

Bir dönemin müzik dünyasına damga vuran ve dağılmalarının üzerinden yıllar geçmesine rağmen tartışmaları bitmeyen Hepsi grubunda sular bir türlü durulmuyor. Eski defterlerin yeniden açıldığı grupta Yasemin Yürük'ün bir programda dile getirdiği ayrılık iddiaları sonrası Gülçin Ergül cephesinden sert ve açıklayıcı bir yanıt geldi.

"Postacı Eve İhtar Getirdi"

Katıldığı bir yayında gruptan kopuş sürecini ve yaşadığı kırılma anını anlatan Yasemin Yürük sürecin bir ihtarname ile sonlandığını belirterek "Postacı ihtar getirdi eve. 'Tamam bitti' dedim" ifadelerini kullanmıştı. Yürük'ün bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken gözler grubun eski solisti Gülçin Ergül'e çevrildi.

"Kendi Yalanlarını Çürüttüler"

Yasemin Yürük'ün sözleri üzerine sessizliğini sosyal medya hesabı üzerinden bozan Gülçin Ergül iddialara doğrudan ve sert bir dille karşılık verdi. Ergül açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sabahtan beri herkes bana bunu yolladı. Demek ki neymiş bugüne dek söyledikleri gibi bir ihtarla ayrılacağımı öğrenmemişler. Kendi yalanlarını çürütmüş yani. Ayrıca benim sözleşmem şirketleydi. Önce masada konuşuldu, teklifleri kabul etmedim. Ayrılma sürecim resmileşmeden, şirket bana izin vermişken onlar 'Gülçin ayrıldı' diye açıkladı. Kendim kararımı açıklama hakkımı kullanamadan bile. Ayrıca ihtar şirkete gitti."

"Afişlerde ve Playback Konserlerde Sesimi Kullandıkları İçin İhtar Çektim"

Ayrılık sürecinin ardından görsel ve vokal haklarının izinsiz kullanıldığını vurgulayan Ergül ihtar çekme gerekçesini şu sözlerle detaylandırdı:

"Grup üyelerine ise daha sonraki bir dönemde ayrılma sürecim netleştiği halde sesimi ve fotoğraflarımı afişlerde ve playback konserlerde kullanıyorlardı. Haberlerde beni karalayıp altında konser reklamlarına benim fotoğrafımı koyuyorlardı. Sesimi ve görüntümü kullanmamaları için ihtar çektim."

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