Manifest Kızı Hilal Yelekçi'nin Annesini Görenler Şaşkınlığını Gizleyemedi

Türkiye'nin son dönemde pop ve R&B müzik dünyasına damga vuran şarkıları ve sahne şovlarıyla geniş kitleleri peşinden sürükleyen başarılı kız grubu Manifest adından söz ettirmeye devam ediyor. Mina Solak, Lidya Pınar, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Sueda Uluca ve Hilal Yelekçi'den oluşan altı kişilik kadrosuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan grubun öne çıkan isimlerinden Hilal Yelekçi bu kez sahne performansı veya danslarıyla değil sosyal medyada yaptığı aile paylaşımıyla gündeme geldi.

"Özlendi Anneeeğğ" Notuyla Paylaştı

Grubun enerjik ve iddialı sahne duruşuyla tanınan yetenekli üyesi Hilal Yelekçi kişisel sosyal medya hesabından annesiyle birlikte çekildiği özel bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Başarılı şarkıcı paylaşımına "Özlendi anneeeğğ" notunu düşerek annesine olan özlemini dile getirdi. Fotoğrafın sosyal medya platformlarında kısa sürede yayılmasıyla birlikte tüm gözler Hilal Yelekçi'nin annesine çevrildi.

Fit ve Genç Görünümüyle Sosyal Medyayı Salladı

Spor tarzı, fit görünümü ve genç duruşuyla dikkatleri üzerine çeken anne Yelekçi sosyal medya kullanıcıları ve Manifest hayranları tarafından adeta yorum yağmuruna tutuldu. Anne-kızın yan yana durduğu kareyi gören birçok kişi şaşkınlığını gizleyemezken fotoğrafın altına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Takipçiler anne Yelekçi'nin genç görünümüne vurgu yaparak "Abla-kardeş gibiler", "Anne yazmasa ablası sanırdık", "Hilal'in güzelliğinin nereden geldiği belli oldu güzellik genetikmiş" şeklinde övgü dolu mesajlar paylaştı.