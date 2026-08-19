Marmaris'te Sibel Can Rüzgarı! Sahne Kıyafeti İnce Belli Çay Bardağına Benzetildi

Sibel Can'ın Marmaris konserindeki sahne kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü. İnce belli çay bardağına benzetilen kombin çok konuşuldu.

Marmaris'te Sibel Can Rüzgarı! Sahne Kıyafeti İnce Belli Çay Bardağına Benzetildi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2026 16:23

Müzik dünyasının zamansız isimlerinden güçlü sesi ve yorumuyla yıllardır geniş kitleleri peşinden sürükleyen Sibel Can yaz konserleri kapsamında Muğla'nın cennet köşelerinden Marmaris'te hayranlarıyla buluştu. Marmaris Amfi Tiyatro'da gerçekleşen açık hava konserinde sahne alan usta sanatçı Padişah, Kanasın, Lale Devri, Çakmak Çakmak ve son dönemde büyük ses getiren Bize Kaldı gibi dillerden düşmeyen hit şarkılarını müzikseverlerle birlikte tek bir ağızdan seslendirdi.

Geçtiğimiz günlerde 56. yaş gününü kutlayan güzel sanatçı sahnedeki yüksek enerjisi ve büyüleyici performansıyla amfi tiyatroyu dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Ancak gecenin en çok konuşulan ve sosyal medyanın gündemine damga vuran detayı Sibel Can'ın sahne tarzı oldu.

Çay Bardağı Benzetmesi Sosyal Medyayı Salladı

 

Marmaris konseri için kendine özgü marjinal bir kombin tercih eden Sibel Can'ın kıyafeti sosyal medya kullanıcıları ve moda severler arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü şarkıcının iddialı sahne kostümü kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken kullanıcılar iki karşıt görüşe bölündü.

Kıyafetin fırfırlı, kıvrımlı ve aşağı doğru genişleyen yapısını belden oturtmalı kesimiyle birleştiren takipçiler ünlü sanatçının görünümünü "ince belli çay bardağı"na benzetti. Sosyal medyada mizahi yorumlar peş peşe gelirken diğer bir kesim ise Sibel Can'ın zarafetini, sahne ışığını ve cesur tarzını çok beğenerek "Marmaris gecesine şıklığıyla damga vurdu" ve "Sibel Can ne giyse yakışır" şeklinde övgü dolu mesajlar paylaştı.

Üst Üste Gelen Stil Eleştirileri Dikkat Çekiyor

Geçtiğimiz hafta sonu Belek'te verdiği konserde tercih ettiği siyah elbisesiyle de moda eleştirmenlerinden ve takipçilerinden olumsuz not alan Sibel Can'ın üst üste iki konserinde de sahne kostümleriyle tartışma konusu olması dikkat çekti. Sosyal medyada aldığı esprili ve sert eleştirilere rağmen sahnede neşesinden bir şey kaybetmeyen usta sanatçı Marmaris gecesinde sergilediği duruşla sahne enerjisinin her şeyin üzerinde olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Benzer Haberler
Yıllar Geçse de Unutulmuyor! Ünlülerin Magazin Dünyasına Damga Vuran Gafları Hâlâ Konuşuluyor Yıllar Geçse de Unutulmuyor! Ünlülerin Magazin Dünyasına Damga Vuran Gafları Hâlâ Konuşuluyor
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Büyük Aşkı Neden 8 Ayda Son Buldu? Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Büyük Aşkı Neden 8 Ayda Son Buldu?
Hepsi Grubu Yine Karıştı! Eski Defterler Yeniden Açıldı! Gülçin Ergül'den Yasemin Yürük'e Sert Yanıt Hepsi Grubu Yine Karıştı! Eski Defterler Yeniden Açıldı! Gülçin Ergül'den Yasemin Yürük'e Sert Yanıt
Beril Pozam ve Ersin Arıcı'dan Bebek Müjdesi: Beril Pozam ve Ersin Arıcı'dan Bebek Müjdesi: "Ailemiz Büyüyor"
Manifest Kızı Hilal Yelekçi'nin Annesini Görenler Şaşkınlığını Gizleyemedi Manifest Kızı Hilal Yelekçi'nin Annesini Görenler Şaşkınlığını Gizleyemedi
Ekranlarda Dev Rekabet Başlıyor! İşte Yeni Sezonda Yayınlanacak 23 Yeni Dizi Ekranlarda Dev Rekabet Başlıyor! İşte Yeni Sezonda Yayınlanacak 23 Yeni Dizi
ÇOK OKUNANLAR
Devrim Yakut Bodrum Ortakent'te Yorgunluk Atıyor! Plajda Görüntülendi
  • 17-08-2026 09:11

Devrim Yakut Bodrum Ortakent'te Yorgunluk Atıyor! Plajda Görüntülendi

Zeynep Atılgan'dan Sevgilisi Ali Öner'e Romantik Jest!
  • 18-08-2026 15:52

Zeynep Atılgan'dan Sevgilisi Ali Öner'e Romantik Jest! "İyi Ki Doğdun Sevgilim"

Hande Erçel’den Olay Poz! Beyaz Elbisesiyle Büyüledi
  • 18-08-2026 23:43

Hande Erçel’den Olay Poz! Beyaz Elbisesiyle Büyüledi

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor
  • 14-08-2026 10:35

Yasemin Ergene'nin 10 Aydır Sakladığı Gizli Aşkı Ortaya Çıktı! İşte O Ünlü Doktor

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!
  • 13-08-2026 13:30

Mabel Matiz Hakkında Ha Leylim Şarkısı Nedeniyle Müstehcenlik Soruşturması!