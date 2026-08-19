Marmaris'te Sibel Can Rüzgarı! Sahne Kıyafeti İnce Belli Çay Bardağına Benzetildi

Müzik dünyasının zamansız isimlerinden güçlü sesi ve yorumuyla yıllardır geniş kitleleri peşinden sürükleyen Sibel Can yaz konserleri kapsamında Muğla'nın cennet köşelerinden Marmaris'te hayranlarıyla buluştu. Marmaris Amfi Tiyatro'da gerçekleşen açık hava konserinde sahne alan usta sanatçı Padişah, Kanasın, Lale Devri, Çakmak Çakmak ve son dönemde büyük ses getiren Bize Kaldı gibi dillerden düşmeyen hit şarkılarını müzikseverlerle birlikte tek bir ağızdan seslendirdi.

Geçtiğimiz günlerde 56. yaş gününü kutlayan güzel sanatçı sahnedeki yüksek enerjisi ve büyüleyici performansıyla amfi tiyatroyu dolduran binlerce hayranına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Ancak gecenin en çok konuşulan ve sosyal medyanın gündemine damga vuran detayı Sibel Can'ın sahne tarzı oldu.

Çay Bardağı Benzetmesi Sosyal Medyayı Salladı

Sibel Can, Marmaris konserinde çay bardağını andıran kıyafetiyle sahne aldı. pic.twitter.com/MU2nGO5DJA — GaGa Haber (@gagahaberyeni) August 19, 2026

Marmaris konseri için kendine özgü marjinal bir kombin tercih eden Sibel Can'ın kıyafeti sosyal medya kullanıcıları ve moda severler arasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü şarkıcının iddialı sahne kostümü kısa sürede yorum yağmuruna tutulurken kullanıcılar iki karşıt görüşe bölündü.

Kıyafetin fırfırlı, kıvrımlı ve aşağı doğru genişleyen yapısını belden oturtmalı kesimiyle birleştiren takipçiler ünlü sanatçının görünümünü "ince belli çay bardağı"na benzetti. Sosyal medyada mizahi yorumlar peş peşe gelirken diğer bir kesim ise Sibel Can'ın zarafetini, sahne ışığını ve cesur tarzını çok beğenerek "Marmaris gecesine şıklığıyla damga vurdu" ve "Sibel Can ne giyse yakışır" şeklinde övgü dolu mesajlar paylaştı.

Üst Üste Gelen Stil Eleştirileri Dikkat Çekiyor

Geçtiğimiz hafta sonu Belek'te verdiği konserde tercih ettiği siyah elbisesiyle de moda eleştirmenlerinden ve takipçilerinden olumsuz not alan Sibel Can'ın üst üste iki konserinde de sahne kostümleriyle tartışma konusu olması dikkat çekti. Sosyal medyada aldığı esprili ve sert eleştirilere rağmen sahnede neşesinden bir şey kaybetmeyen usta sanatçı Marmaris gecesinde sergilediği duruşla sahne enerjisinin her şeyin üzerinde olduğunu bir kez daha kanıtladı.