Beril Pozam ve Ersin Arıcı'dan Bebek Müjdesi: "Ailemiz Büyüyor"

Beril Pozam ve Ersin Arıcı evlilik yıl dönümlerinde bebek müjdesi verdi. Ultrason görüntüsünü paylaşan çifte ünlü isimlerden tebrik yağdı.

Beril Pozam ve Ersin Arıcı'dan Bebek Müjdesi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-08-2026 15:55

Dizi setinde başlayan arkadaşlıklarını 19 Ağustos 2024'te nikah masasına taşıyan ünlü oyuncu çift Beril Pozam ve Ersin Arıcı evlilik yıl dönümlerinde hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. Mutlu evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettiren çift ilk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlandıklarını sosyal medya hesaplarından verdikleri müjdeli haberle duyurdu.

Ultrason Fotoğrafıyla Duyurdular: İki Yıldır Ve Ailemiz Büyüyor

Evliliklerinin ikinci yıl dönümünü kutlayan Beril Pozam ve Ersin Arıcı bu özel günü unutulmaz bir paylaşımla taçlandırdı. Bebeklerinin ilk ultrason görüntüsünü evlerindeki buzdolabına astıkları anı ölümsüzleştiren ünlü çift bu kareyi kişisel hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Çift paylaşımlarına duygusal bir not düşerek "Bizim olan her şey yaşıyor. İki yıldır ve ailemiz büyüyor" ifadelerini kullandı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraf sosyal medyanın en çok konuşulan magazin konularından biri oldu.

Ünlü Dostlarından Tebrik Yağdı

Müjdeli haberin sosyal medyada yayılmasının ardından çiftin oyuncu arkadaşları ve sevenleri tebrik mesajları yağdırdı. Afra Saraçoğlu, İlayda Alişan ve Emre Altuğ gibi birçok ünlü isim yorumlarıyla Beril Pozam ve Ersin Arıcı çiftinin mutluluğuna ortak oldu.

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