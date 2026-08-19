İbrahim Tatlıses: "Yediğim Tokat Beni İmparator Yaptı!"

Milyonların "İmparator" olarak tanıdığı İbrahim Tatlıses, şöhrete uzanan yolculuğunda çocuk yaşta verdiği zorlu yaşam mücadelesiyle dikkat çekiyor. Sinemalarda su satarak başladığı çalışma hayatında yaşadığı bir olaysa yıllar sonra bile hafızalardaki yerini koruyor.

Çalışma Hayatı Çocukluk Yıllarında Başladı

Bugün Türk müziğinin en tanınan isimlerinden olan İbrahim Tatlıses'in hikâyesi, sahnelerden çok önce Şanlıurfa sokaklarında başladı. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle küçük yaşlarda çalışmaya başlayan Tatlıses, ailesine destek olabilmek için farklı işlerde görev aldı. Bu işlerden biri de dönemin sinemalarında su satıcılığıydı.

Elinde su bidonuyla salonları dolaşan küçük İbrahim, yüksek sesle müşterilere seslenerek satış yapıyordu. O yıllarda yaşadığı bir olaysa ileride hayatına bambaşka bir yön verecekti.

Hafızasına Kazınan Tokat

Tatlıses'in yıllar sonra anlattığı anılara göre su sattığı sırada salondaki izleyicilerden biri aniden ayağa kalkarak kendisine sert tepki gösterdi. "Seni mi dinleyeceğiz?" diyerek attığı tokatlar, küçük yaşta çalışan Tatlıses'in unutamadığı anlardan oldu.

Ünlü sanatçı, bu olayı yıllar sonra anlatırken "O yediğim tokatlar beni bugünlere getirdi." sözleriyle yaşadığı kırgınlığı aynı zamanda güçlü bir motivasyona dönüştürdüğünü ifade etti.



İnşaatlarda Geçen Gençlik Yılları

Çocukluk döneminin ardından çalışma hayatı hız kesmeden devam etti. Tatlıses, gençlik yıllarında inşaatlarda soğuk demir ustası olarak çalıştı. Fiziksel açıdan son derece yorucu olsa da onun disiplinli çalışma alışkanlığı kazanmasında önemli rol oynadı.

İnşaatlarda çalışırken güçlü sesi çevresindekilerin dikkatini çekmeye başladı. Bu yeteneği sayesinde müziğe yönelme fırsatı buldu ve Tatlıses için yeni bir sayfa açıldı.

Şöhrete Uzanan Yol

Rivayete göre sesi, Adana'da bir sinemacı tarafından fark edildi ve ilk sahne deneyimlerini yine bu şehirde yaşadı. Ardından Ankara'da sahne almaya devam ederek müzik kariyerini adım adım geliştirdi.

1974 yılında seslendirdiği "Ayağında Kundura" türküsüyse geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan ilk büyük çıkış oldu. Sonraki yıllarda "Haydi Söyle", "Aramam", "Bir Kulunu Çok Sevdim" ve "Mutlu Ol Yeter" gibi unutulmaz eserlerle Türk müziğinin en güçlü isimlerinden biri hâline gelen Tatlıses, zorlu geçen çocukluk yıllarınıysa hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olarak anlatmayı sürdürüyor.