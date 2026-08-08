Yılın Transferi Gerçekleşti! Caner Cindoruk Oktay Kaynarca'lı Hamal Kadrosunda

Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi Hamal'a Caner Cindoruk katıldı. Eylül ayında sete çıkacak dizide Cindoruk, Egemen karakterini canlandıracak.

Yılın Transferi Gerçekleşti! Caner Cindoruk Oktay Kaynarca'lı Hamal Kadrosunda
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-08-2026 15:35

Yeni sezonda ekranlara damga vurması beklenen ve televizyon dünyasında büyük merak uyandıran Hamal dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla sürat kesmeden devam ediyor. Yapımcılığını KYN Yapım'ın üstlendiği ve ATV ekranlarında yayınlanması planlanan iddialı proje kadrosuna katmaya devam ettiği usta isimlerle şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peş peşe imzaladığı flaş transferlerle adından söz ettiren Oktay Kaynarca son olarak Türk sinemasını uluslararası arenada gururlandıran Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı Ödülü sahibi usta yönetmen Emin Alper'in Kurtuluş filmindeki başrol performansıyla övgü toplayan başarılı oyuncu Caner Cindoruk ile el sıkıştı.

Caner Cindoruk Egemen Karakterine Hayat Verecek

Derinlikli hikayesi ve güçlü senaryosuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeyi hedefleyen Hamal dizisi; geçmişin ağır yükünü ödenmesi gereken kefaretlerin bedelini ve tüm imkansızlıklara göğüs geren sarsıcı bir aşkı aynı çatı altında buluşturuyor. Projenin ana karakterleri arasında yer alarak başrolü üstlenecek olan Caner Cindoruk dizide Egemen karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Karakter hazırlıklarına başlayan karizmatik oyuncunun hikayedeki kilit rolüyle sezona damga vurması bekleniyor.

Usta Kadro Ve Güçlü Senaryo Ekibi Bir Arada

Sektörün deneyimli isimlerini bir araya getiren Hamal dizisinin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Mustafa Şevki Doğan oturacak. Dizinin sürükleyici senaryosunu ise kalemleri son derece güçlü olan Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban ortaklaşa kaleme alıyor. Yapım ve teknik ekibin titizlikle yürüttüğü ön hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından merakla beklenen dizinin çekimleri Eylül ayında resmi olarak başlayacak.

Benzer Haberler
Furkan Palalı Mahir Kadrosundan Neden Ayrıldı? İşte Gerçek Sebep! Furkan Palalı Mahir Kadrosundan Neden Ayrıldı? İşte Gerçek Sebep!
Hazal Kaya'nın Güzellik Sırrı Meğer Hepimizin Evindeymiş! Hazal Kaya'nın Güzellik Sırrı Meğer Hepimizin Evindeymiş!
Onur Tuna Karakuyu İle Ekranlara Dönüyor! Kahraman Rolü İçin Görüşmeler Başladı Onur Tuna Karakuyu İle Ekranlara Dönüyor! Kahraman Rolü İçin Görüşmeler Başladı
Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti
Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor
Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar! Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!
  • 06-08-2026 16:17

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!