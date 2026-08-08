Yılın Transferi Gerçekleşti! Caner Cindoruk Oktay Kaynarca'lı Hamal Kadrosunda

Yeni sezonda ekranlara damga vurması beklenen ve televizyon dünyasında büyük merak uyandıran Hamal dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla sürat kesmeden devam ediyor. Yapımcılığını KYN Yapım'ın üstlendiği ve ATV ekranlarında yayınlanması planlanan iddialı proje kadrosuna katmaya devam ettiği usta isimlerle şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peş peşe imzaladığı flaş transferlerle adından söz ettiren Oktay Kaynarca son olarak Türk sinemasını uluslararası arenada gururlandıran Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı Ödülü sahibi usta yönetmen Emin Alper'in Kurtuluş filmindeki başrol performansıyla övgü toplayan başarılı oyuncu Caner Cindoruk ile el sıkıştı.

Caner Cindoruk Egemen Karakterine Hayat Verecek

Derinlikli hikayesi ve güçlü senaryosuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeyi hedefleyen Hamal dizisi; geçmişin ağır yükünü ödenmesi gereken kefaretlerin bedelini ve tüm imkansızlıklara göğüs geren sarsıcı bir aşkı aynı çatı altında buluşturuyor. Projenin ana karakterleri arasında yer alarak başrolü üstlenecek olan Caner Cindoruk dizide Egemen karakteriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Karakter hazırlıklarına başlayan karizmatik oyuncunun hikayedeki kilit rolüyle sezona damga vurması bekleniyor.

Usta Kadro Ve Güçlü Senaryo Ekibi Bir Arada

Sektörün deneyimli isimlerini bir araya getiren Hamal dizisinin yönetmen koltuğunda usta yönetmen Mustafa Şevki Doğan oturacak. Dizinin sürükleyici senaryosunu ise kalemleri son derece güçlü olan Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban ortaklaşa kaleme alıyor. Yapım ve teknik ekibin titizlikle yürüttüğü ön hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından merakla beklenen dizinin çekimleri Eylül ayında resmi olarak başlayacak.