Uzak Şehir Ne Zaman Başlıyor? Uzak Şehir Yeni Bölüm Tarihi Belli Oldu mu?

Kanal D'nin reyting rekortmeni ve büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Uzak Şehir heyecan dolu ikinci sezon finalinin ardından ekranlara kısa bir ara vermişti. Başrollerini başarılı oyuncular Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın üstlendiği iddialı yapımın yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken izleyicilerin gözü kulağı dizinin ne zaman yayınlanacağına çevrildi. Dizi tutkunlarının merakla beklediği 3. sezon çekim ve yayın takvimi detayları sonunda kesinleşti.

3. Sezon Yayın Tarihi Ve Çekim Takvimi Belli Oldu

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizinin yeni sezon akıbetiyle ilgili alınan resmi karar açıklandı. Yapım ekibinden alınan bilgilere göre Uzak Şehir dizisinin 3. sezon çekimlerinin Ağustos ayının son haftasında başlaması kararlaştırıldı. Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan ve sete çıkmaya hazırlanan ekibin çektiği heyecan dolu yeni bölümler Eylül ayı içerisinde Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Uzak Şehir Dizisinin Kadrosunda Kimler Vardı, Kimler Ayrıldı?

İkinci sezon finalinde yaşanan sarsıcı olayların ardından dizinin kadrosunda önemli vedalar yaşandı. Yeni sezonda hikayenin yönü değişirken veda eden isimler izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Sezon finali itibarıyla kadroya veda eden oyuncular şu şekilde sıralandı:

Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu

Şahin karakterini canlandıran Alper Çankaya

Demir rolüyle dikkat çeken Ferit Kaya

Ayrılan isimlerin ardından diziye dahil olacak yeni oyuncuların ise çekimlerin başlamasıyla birlikte açıklanması bekleniyor.