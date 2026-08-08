Elit Andaç Çam Yeni Rolü İçin Tesettüre Girdi! Setten İmaj Pozları Geldi

Televizyon ekranlarının sevilen ve başarılı dizisi Bahar'da canlandırdığı Çağla karakteriyle dikkatleri üzerine çeken yetenekli oyuncu Elit Andaç Çam yeni sinema projesi için kamera karşısına geçti. Senaryosunu ve yönetmenliğini Erkan Tunç'un üstlendiği merakla beklenen En Mutlu Günümde filminin kadrosuna dahil olan ünlü oyuncu rolü gereği radikal bir imaj değişikliğine gitti. Yeni karakteri için tesettüre giren güzel oyuncunun setten paylaşılan ilk kareleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırarak beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ahsen Karakteri İle Sinemaseverlerin Karşısına Çıkacak

Geniş ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başaran En Mutlu Günümde filminde Elit Andaç Çam Ahsen karakterine hayat veriyor. Başrolde güzel oyuncu Aybüke Pusat'ın yer aldığı sinema filminde Çam'ın canlandırdığı tesettürlü karakterin hikayenin gidişatında nasıl bir rol oynayacağı merak konusu oldu. Oyuncunun tesettürlü yeni imajını gören takipçileri ve hayranları sosyal medya platformlarında ünlü ismin bu uyumuna ve başarısına övgüler yağdırdı.

Yıldız İsimler Aynı Kadroda Buluştu

Sinemaseverlerin heyecanla beklediği Erkan Tunç imzalı En Mutlu Günümde filminin zengin oyuncu kadrosu da netleşti. Aybüke Pusat'ın Nesrin karakteriyle başrolü üstlendiği yapımda yer alan diğer başarılı oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde sıralandı:

Aybüke Pusat: Nesrin

Elit Andaç Çam: Ahsen

Halil Babür: Ercan

Reha Özcan: Kerem

Erşan Utku Ölmez: Mevlüt

Arın Kuşaksızoğlu: Lokman

Ebru Aytürk: Rukiye