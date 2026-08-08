Estetiğe 10 Milyon Lira Harcamıştı! Ebru Gündeş'in Son Hali Herkesi Şaşırttı

Estetiğe 10 milyon lira harcayan Ebru Gündeş son haliyle sosyal medyayı salladı. 51 yaşındaki ünlü şarkıcının yüz gerdirme sonrası pozları gündem oldu.

Estetiğe 10 Milyon Lira Harcamıştı! Ebru Gündeş'in Son Hali Herkesi Şaşırttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-08-2026 15:57

Türk müziğinin güçlü ve usta seslerinden Ebru Gündeş güçlü sahne performansları ve özel hayatının yanı sıra son dönemde geçirdiği radikal estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yüzüne yaptırdığı estetik dokunuşlar için adeta kesenin ağzını açan ve 10 milyon lira gibi rekor bir bütçeyle yarım yüz gerdirme ameliyatı olan 51 yaşındaki ünlü sanatçı sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflarıyla adeta fırtınalar estirdi.

Sizler İçin Yaptırdım 10 Yaş Gençleşmiş Miyim?

Geçtiğimiz aylarda verdiğin bir konserde sahneden hayranlarına seslenen ve geçirdiği estetik operasyonu samimiyetle itiraf eden Ebru Gündeş seyircilerine "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Bütün bu yeniliği sizler için yaptırdım. Nasıl görünüyorum en az 10 yaş gençleşmiş miyim?" diyerek espri yapmıştı. Yaşlanma karşıtı operasyonun ardından sahne ve özel hayat imajını tazeleyen ünlü sanatçı yüzündeki belirgin değişimle takipçilerinin ve magazin dünyasının dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Sosyal Medyada Beğeni Ve Yorum Yağmuru

Ünlü sanatçının kişisel sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı son kareler kısa sürede dijital mecralarda günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Binlerce etkileşim alan fotoğrafların altına hayranları ve takipçileri tarafından "Çok değişmiş", "Bambaşka biri gibi olmuş", "Verilen paraya değmiş estetik çok yakışmış" ve "Adeta gençlik yıllarına geri dönmüş" şeklinde binlerce beğeni ve övgü dolu yorum yağdı.

Benzer Haberler
Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor
Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar! Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı
Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: Aytaç Şaşmaz'dan Serra Arıtürk Aşkına İlk Yorum: "Her Şey Yolunda!"
Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz Zeynep Bastık Ve Serkay Tütüncü’den Düğün Öncesi Yeni Poz
Estetik Sonrası İlk Kare! Bülent Ersoy’un Hali Dikkat Çekti Estetik Sonrası İlk Kare! Bülent Ersoy’un Hali Dikkat Çekti
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!
  • 06-08-2026 16:17

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!