Estetiğe 10 Milyon Lira Harcamıştı! Ebru Gündeş'in Son Hali Herkesi Şaşırttı

Türk müziğinin güçlü ve usta seslerinden Ebru Gündeş güçlü sahne performansları ve özel hayatının yanı sıra son dönemde geçirdiği radikal estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yüzüne yaptırdığı estetik dokunuşlar için adeta kesenin ağzını açan ve 10 milyon lira gibi rekor bir bütçeyle yarım yüz gerdirme ameliyatı olan 51 yaşındaki ünlü sanatçı sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflarıyla adeta fırtınalar estirdi.

Sizler İçin Yaptırdım 10 Yaş Gençleşmiş Miyim?

Geçtiğimiz aylarda verdiğin bir konserde sahneden hayranlarına seslenen ve geçirdiği estetik operasyonu samimiyetle itiraf eden Ebru Gündeş seyircilerine "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Bütün bu yeniliği sizler için yaptırdım. Nasıl görünüyorum en az 10 yaş gençleşmiş miyim?" diyerek espri yapmıştı. Yaşlanma karşıtı operasyonun ardından sahne ve özel hayat imajını tazeleyen ünlü sanatçı yüzündeki belirgin değişimle takipçilerinin ve magazin dünyasının dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Sosyal Medyada Beğeni Ve Yorum Yağmuru

Ünlü sanatçının kişisel sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı son kareler kısa sürede dijital mecralarda günün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Binlerce etkileşim alan fotoğrafların altına hayranları ve takipçileri tarafından "Çok değişmiş", "Bambaşka biri gibi olmuş", "Verilen paraya değmiş estetik çok yakışmış" ve "Adeta gençlik yıllarına geri dönmüş" şeklinde binlerce beğeni ve övgü dolu yorum yağdı.