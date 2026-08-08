Sakız Reklamıyla "Merhaba" Dedi: İşte Beren Saat'in Oynadığı İlk Dizi

Son dönemde çıkardığı müzik albümüyle gündem olan Beren Saat'in kamera karşısındaki ilk yılları yeniden gündemde. İşte Aşkımızda Ölüm Var dizisindeki hâli!

Sakız Reklamıyla
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-08-2026 14:35

Beren Saat, son zamanlarda oyunculuğuyla değil şarkılarıyla konuşuluyor. Şubat ayında yayımladığı "CapitaliZoo" ile müziğe adım atan Saat, altı İngilizce parçadan oluşan ilk albümü Exuberance'ı 18 Haziran'da dinleyiciyle buluşturdu. Yıllardır dizilerde ve filmlerde izlediğimiz oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açıldı.


Saat'in bugünlere uzanan ekran yolculuğuysa 2004 yılında başladı. Üniversite öğrencisiyken Türkiye'nin Yıldızları yarışmasına katıldı ve kadınlar kategorisini ikinci sırada tamamladı. Yarışmada dikkat çekmesinin ardından Tofita reklamlarında kamera karşısına geçti. Genç Beren Saat'in sakız çiğnediği o reklamlar, yıllar sonra sosyal medyada yeniden dolaşıma girerek nostalji meraklılarının gözdesi oldu.

 

İlk Dizisi "Aşkımızda Ölüm Var"

Beren Saat'in televizyon dizilerindeki ilk adresi, yine 2004 yılında yayımlanan Aşkımızda Ölüm Var oldu. Henüz 20 yaşındaki oyuncu, yapımda Nermin karakterine hayat verdi.

Show TV'de ekrana gelen dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ece Uslu bulunuyordu. Hikâye, karanlık bir geçmişe sahip kiralık katil Sinan ile adalet duygusu güçlü avukat Pervin'in yollarının kesişmesini konu alıyordu. Saat ise Pervin'in kardeşi Nermin olarak kadroda yer aldı. Yapım, 14 bölümün ardından ekran macerasını tamamladı.

Bugün eski görüntülerine bakıldığında Saat'in yüzündeki tanıdık ifade hemen fark ediliyor. Ancak rolü, sonraki yıllarda canlandıracağı karakterlere kıyasla çok daha geri plandaydı. Yine de bu kısa deneyim, önünde açılacak uzun yolun ilk adımı oldu.

 

Bihter'e Uzanan Yol Hızla Açıldı

İlk dizisinin ardından beklemesi uzun sürmedi. Beren Saat, 2005'te Aşka Sürgün ile ilk başrolünü üstlendi. Hatırla Sevgilideki Yasemin rolü onu daha geniş bir izleyici kitlesine taşıdı. Ardından gelen Aşk-ı Memnu'ysa onu Türkiye'nin en ünlü oyuncularından birine dönüştürdü.

Bir dönem sakız reklamında gördüğümüz genç kadın, birkaç yıl içinde Türk televizyonunun en çok konuşulan oyuncularından birine dönüştü. Şimdiyse mikrofon başında. Görünen o ki Beren Saat, ilk günlerinden bu yana kendisine yeni bir yol açmaktan hiç çekinmiyor. Ancak ekranlarda göründüğü ilk yıllardan bu yana neredeyse hiç değişmemiş görünüyor.

 

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