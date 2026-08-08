Serenay Sarıkaya'lı Sevdiğim İnsanlar Filmine Dünya Çapında Transfer: Vlad Ivanov Kadroda!

Serenay Sarıkaya'nın başrol olduğu Sevdiğim İnsanlar filmine Rumen aktör Vlad Ivanov katıldı. İzmir'de çekilecek filmin kadrosu güçleniyor.

Serenay Sarıkaya'lı Sevdiğim İnsanlar Filmine Dünya Çapında Transfer: Vlad Ivanov Kadroda!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-08-2026 14:32

İlk uzun metrajlı sinema filmi Ölü Mevsim ile sinema eleştirmenlerinden tam not alan ve adından övgüyle söz ettiren yönetmen Doğuş Algün'ün yeni iddialı projesi Sevdiğim İnsanlar oyuncu kadrosunu uluslararası sinemanın usta bir ismiyle güçlendiriyor. Cannes Film Festivali'nde en prestijli ödül olan Altın Palmiye'yi kazanan "4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün" ile dünya çapında ses getiren Toni Erdmann gibi başyapıtlardaki unutulmaz performanslarıyla tanınan dünyaca ünlü Rumen aktör Vlad Ivanov projenin oyuncu kadrosuna resmi olarak dahil oldu.

Serenay Sarıkaya'nın Eşi Boris Rolüne Hayat Verecek

Başrolünü başarılı ve güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın üstlendiği merakla beklenen yapımda Vlad Ivanov hikayenin ana ekseninde yer alan Boris karakterini canlandıracak. Ivanov filmde Serenay Sarıkaya'nın hayat vereceği Azra karakterinin eşi olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Yapımcılığını Doğuş Algün ile Burak Kaplan'ın üstlendiği ve usta yönetmen Asghar Farhadi'nin jüri başkanlığı yaptığı TRT 12 Punto'dan Ortak Yapım Ödülü kazanarak uluslararası alanda da dikkatleri üzerine çeken projenin cast direktörlüğünü ise başarılı isim Harika Uygur yürütüyor.

Çekimler Önümüzdeki Sonbahar Aylarında İzmir'de Başlayacak

Cast çalışmaları tüm hızıyla süren ve kadrosunda Serkan Keskin, Menderes Samancılar, Lale Mansur, Özlem Öcalmaz ile Rahimcan Kapkap gibi usta ve yetenekli isimleri barındıran filmin çekim takvimi de netleşti. Sinema dünyasında heyecan yaratan Sevdiğim İnsanlar filminin motor diyeceği tarih önümüzdeki sonbahar ayları olarak belirlenirken çekimlerin tamamının İzmir'in tarihi ve doğal dokusunda gerçekleştirileceği öğrenildi. Türk sineması ile dünya sinemasını bir araya getiren bu önemli projenin festival yolculuğunun ardından beyaz perdede izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Benzer Haberler
Hazal Kaya'nın Güzellik Sırrı Meğer Hepimizin Evindeymiş! Hazal Kaya'nın Güzellik Sırrı Meğer Hepimizin Evindeymiş!
Onur Tuna Karakuyu İle Ekranlara Dönüyor! Kahraman Rolü İçin Görüşmeler Başladı Onur Tuna Karakuyu İle Ekranlara Dönüyor! Kahraman Rolü İçin Görüşmeler Başladı
Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti Teşkilat'a Bomba Transfer! Yeni Kadın Başrol İçin Bensu Soral'a Teklif Gitti
Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor Hazar Ergüçlü Tatile Doymuyor! Yaz Sezonunun Keyfini Çıkarıyor
Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar! Manifest'in Zoktay'ı Peş Peşe Paylaştı! Sosyal Medyayı İkiye Bölen Pozlar!
Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı Tatil Rotasını Mısır'a Çevirdi! Selin Şekerci Egzotik Ülkeyi Keşfe Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!
  • 07-08-2026 11:46

Hileli Klibinin Çekildiği Sarnıçta Eğlenceli Anlar: Zeynep Oktay ve Sueda Uluca Viral Oldu!

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası
  • 10-08-2026 11:22

Büşra Pekin Bodrum'da Yakalandı! Cennet Koyu'nda Sürpriz Aşk İddiası

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular
  • 11-08-2026 20:06

Semicenk ve Yıldız Tilbe Aynı Festivalde! Geceye Damga Vurdular

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı
  • 11-08-2026 15:53

Farah Zeynep Abdullah'a Boykot Şoku! Organizasyon Şirketi Tazminat Davası Açtı

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!
  • 06-08-2026 16:17

Merve Terim Çetin'den Bodrum'da Alkış Toplayan Hareket: Elbisesiyle Denize Atladı!