Ebru Şahin Ve Cedi Osman Çeşme'de Ortaya Çıktı! Aşk Dolu Kareler Gündemde

Magazin dünyasının örnek ve parmakla gösterilen çiftlerinden olan oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman yaz tatili için tercih ettikleri İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme'de objektiflere takıldı. Sezonun yorgunluğunu Ege'nin serin sularında atan ünlü çiftin denizdeki neşeli ve romantik anları sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan magazin konuları arasına girdi.

Ebru Şahin ve Cedi Osman Çeşme'de Tatilde

Türk televizyonlarının ve sinemasının başarılı oyuncularından Ebru Şahin ile NBA ve milli takım arenasındaki başarılarıyla adından gururla söz ettiren Cedi Osman kariyerlerindeki parlak dönemin yanı sıra dolu dizgin devam eden mutlu evlilikleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Özel hayatlarını genellikle gözlerden uzak ve mütevazı bir şekilde yaşamayı tercih eden ünlü çift bu kez Ege sahillerindeki tatil kareleriyle hayranlarının karşısına çıktı.

Objektiflere Takıldılar

Yaz sezonunu Çeşme'nin eşsiz koylarında geçiren ünlü çift, geçtiğimiz günlerde GazeteMagazin ekibinin objektiflerine yansıdı. Gün boyunca plajda deniz ve güneşin tadını çıkaran Şahin ile Osman'ın birbiriyle olan şakalaşmaları, neşeli tavırları ve fit görüntüleri tüm dikkatleri üzerine çekti. Denizde romantik anlar yaşayan çiftin o keyifli halleri kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce beğeni ve övgü dolu yorum topladı.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Yaz tatilinde de birbirlerinden bir an olsun ayrılmayan Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın Çeşme'deki samimi görüntüleri, hayranları tarafından "Günün en güzel çifti", "Nazar değmesin" ve "Harika görünüyorlar" yorumlarıyla karşılandı. Başarılı ikilinin tatilin ardından yeni sezon projeleri ve yoğun çalışma takvimleri için İstanbul'a döneceği öğrenildi.