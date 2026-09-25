Yılın En İddialı Korku Filmi SOY'dan Nefes Kesen Resmi Fragman Yayınlandı!

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Barış Arduç'un yer aldığı mistik gerilim filmi SOY'un resmi fragmanı yayınlandı. Film 9 Ekim'de sinemalarda!

Yılın En İddialı Korku Filmi SOY'dan Nefes Kesen Resmi Fragman Yayınlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2026 17:17

Turki Al Alshikh'in sahibi olduğu küresel eğlence devi Rozam'ın imzasını taşıyan ve sinemaseverlerin şimdiden radarına giren mistik gerilim/korku filmi SOY'un resmi fragmanı yayınlandı!

9 Ekim'deki büyük vizyon tarihi öncesinde izleyiciyle buluşan bu kapsamlı fragman daha şimdiden sinema salonlarında tüyleri ürpertecek bir atmosferin sinyallerini veriyor.

Karanlık Bir Hikaye ve Sürprizlerle Dolu Dev Kadro!

Sinema dünyasında epey ses getiren dev kadrosuyla pardağ parlatan filmin başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Barış Arduç, Mehmet Yılmaz Ak, Özge Özacar ve Tamer Levent gibi iddialı isimler paylaşıyor.

Üstelik sürprizler bununla da sınırlı değil başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün'ün de konuk oyuncu olarak dahil olduğu yapım hafıza, zaman ve kadim bir lanetin kesiştiği o karanlık atmosferiyle geçmişin karakterler üzerindeki silinmez izlerini masaya yatırıyor.

Yayınlanan yeni fragman ise karakterlerin geçmişle kurdukları o tehlikeli bağları ve aralarında giderek tırmanan tansiyonu iliklere kadar hissettiriyor.

Antik Mısır Detayı

Filmin en çok konuşulacak yönlerinden biri ise hiç şüphesiz o ürpertici görsel dünyası! Mısır'ın antik Fayyum portrelerine kadar uzanan derin bir tarihsel ve sanatsal araştırmadan beslenen yapım dekor, kostüm, makyaj ve özgün sanat eserlerini kusursuz bir sinema diliyle harmanlıyor.

Sette yeşil perde veya dijital efektler yerine fiziksel olarak yaratılan pratik efektlerin tercih edilmiş olması da usta oyuncuların performansıyla birleşince filmin gerilim dozunu tavan yaptırmış.

Vizyon İçin Geri Sayım Başladı!

Projenin yönetmen koltuğunda korku ve gerilim türündeki uluslararası işleriyle tanınan usta sinemacı Maxime Alexandre oturuyor. Senaryosu Turki Al Alshikh, Şükrü Necati Şahin ve Melih Özyılmaz imzası taşıyan yapımcılığını CB Medya ve uygulayıcı yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği SOY 9 Ekim'de Türkiye genelinde sinemalarda boy gösterecek.

Bakalım bu yıldızlar geçidi kadro ve Antik Mısır esintili kadim lanet hikayesi, gişede beklenen o büyük patlamayı yapabilecek mi...

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