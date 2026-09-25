Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu ve en çok izlenen yapımları arasında yer alan Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Dar Gömlek Tolga karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Serkan Balbal uzun bir aradan sonra bu kez ekranlarda değil mahkeme salonunda ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun İBB soruşturması kapsamında cezaevine girdiği ve tahliye olduğu ortaya çıktı.

İBB Soruşturmasında Gözaltına Alındı

Bir dönem rol aldığı projelerle milyonların sevgisini kazanan ve uzun süredir oyunculuktan uzaklaşarak ticari faaliyetleriyle yaşamını sürdüren Serkan Balbal'ın adı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı İBB soruşturmasında geçti. 19 Mart 2025 tarihinde gözaltına alınan Balbal çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 3 ay cezaevinde kalan oyuncunun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadelerin ardından tahliye edildiği öğrenildi.

Mahkemede Hakim Karşısına Çıktı

İBB davasının 87'nci duruşmasında savunma yapmak üzere hakim karşısına çıkan Serkan Balbal duruşma salonunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tutukluluk sürecinde bildiklerini detaylıca anlattığını belirten Balbal hayatının hiçbir döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ticari bir faaliyette bulunmadığını savundu.

Duruşmada Haziran 2025'te verdiği etkin pişmanlık ifadeleri de kendisine sorulan ünlü oyuncu aralarındaki dostluğun çok eskiye dayandığını belirterek iş insanı Murat Kapki'nin mal varlığının geçmişe dayandığını ve 2009 yılında tanıştıklarında da villası olduğunu ifade etti. Kapki ile olan ilişkisinin radyo ve reklam sektöründeki ortak işlerden kaynaklandığını dile getirdi.

Çocuklar Duymasın dizisindeki renkli performansıyla yıllarca evlerimize konuk olan Serkan Balbal'ın yıllar sonra böylesine ciddi bir hukuki süreçle gündeme gelmesi magazin ve haber kulislerinde geniş yankı uyandırdı.