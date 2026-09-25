Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda!

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in kadrosuna usta aktör Taner Turan katılıyor. Turan dizide aşiret reislerinden Mirza karakterine hayat verecek.

Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2026 15:40

Kanal D ekranlarının pazartesi akşamlarına damga vuran, reyting rekorları kıran ve izleyicileri her bölümüyle ekran başına kilitleyen AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir başarısını global bir gururla taçlandırmaya hazırlanıyor. Mardin'de çekimleri gerçekleştirilen fenomen dizi son olarak Ay Yapım'ın kurumsal ortaklarından ve resmi üyelerinden biri olduğu Uluslararası Emmy Akademisi'ne (iEmmy's) En İyi Telenovela kategorisinde aday gösterilerek büyük bir başarıya imza attı.

Mirza Rolüyle Ekibe Dahil Oluyor

1. sezonunda da tempoyu bir an olsun düşürmeyen dizinin güçlü oyuncu kadrosuna yepyeni bir usta isim katılıyor. Türk sinema ve tiyatrosunun başarılı aktörlerinden Taner Turan fenomen dizinin kadrosuna dahil oldu.

Turan'ın dizide Mirza karakterine hayat vereceği ve bölgenin önde gelen aşiret reislerinden biri olarak hikayeye dahil olacağı öğrenildi. Güçlü karakteri ve etkileyici duruşuyla Mirza'nın dizideki tüm dengeleri alt üst edeceği ve hikayenin tansiyonunu doruğa çıkaracağı şimdiden merakla bekleniyor. Mardin'in büyüleyici atmosferinde çekilen ve uluslararası alanda da adından söz ettiren Uzak Şehir yeni karakterler ve sürpriz gelişmelerle pazartesi akşamları Kanal D'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

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