Miray Daner ve Halit Özgür Sarı Başrollü Alıkara'da Sırlar Bir Bir Çözülüyor

Başrollerini Miray Daner ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı TOD STUDIOS imzalı Alıkara sürükleyici yeni bölümleriyle her perşembe TOD ekranlarında!

Miray Daner ve Halit Özgür Sarı Başrollü Alıkara'da Sırlar Bir Bir Çözülüyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2026 17:14

Başrollerini Türk televizyonlarının sevilen ve başarılı genç yıldızları Miray Daner ile Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı, yönetmen koltuğunda Hülya Gezer'in oturduğu TOD STUDIOS imzalı Alıkara soluk kesen yeni bölümleriyle TOD ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Güçlü Kadro ve Sürükleyici Hikaye

Karga7 Pictures yapımcılığında hayata geçirilen dizide Miray Daner ve Halit Özgür Sarı'ya Sezin Akbaşoğulları, Fatih Al, Can Atak, Bahadır Vatanoğlu, Burak Güneş, Yaprak Medine, Yiğit Batumlu, Esra Ünnü, Elif Gülhan, Jasmine Berkiş, Gökhan Soylu ve Serpil Gül gibi birbirinden değerli ve güçlü isimler eşlik ediyor. Gizem, duygu ve aşkı aynı masada buluşturan yapım her perşembe izleyicileri sıra dışı bir maceraya sürüklüyor.

Yeni Bölümde Tansiyon Hiç Düşmüyor

Senaryosunu Eylem Canpolat ile Bengü Üçüncü'nün kaleme aldığı dizinin yeni bölümlerinde olaylar adeta kördüğüme dönüyor:

Uyanan Buse'nin konuşmaya başlamasıyla birlikte Deniz, Neşe ile aynı yöntembilimi tespit ediyor ve bu büyük keşif soruşturmanın yönünü tamamen değiştiriyor. Ancak kritik bir adli tıp atağında eldeki tüm delillerin yok olması işleri sarpa sardırıyor.

Serbest kalan Deniz emniyetin içindeki köstebeği aramaya başlarken eski dost Özgür şüphe altında kalıyor. Ağabeyi Kendal'ın cezaevinden çıkıp eve gelmesi ise evdeki tüm dengeleri sarsıyor ve Deniz üzerindeki baskıyı artırıyor.

Levent dosyasını takip etmekten açığa alınan ve rozetini kaybeden Deniz gerçeğin peşini bir an olsun bırakmayarak Işık'la çalışmaya karar veriyor. Ormanın derinliklerine uzanan bu tehlikeli yolculuk ikiliyi bir kabusun içine çekiyor.

Akıl ile sezginin çarpıştığı, sırların ve tehlikelerin ardı arkasının kesilmediği Alıkara heyecan dolu yeni bölümleriyle her perşembe sadece TOD'da!

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