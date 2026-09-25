Ebru Gündeş'ten Sosyal Medyayı Sallayan Son Pozlar: Değişimi Olay Oldu!

10 milyon liraya yarım yüz gerdirme ameliyatı olan Ebru Gündeş sosyal medyadan paylaştığı son pozlarıyla takipçilerini şaşırttı. Ünlü isme yorum yağdı.

Ebru Gündeş'ten Sosyal Medyayı Sallayan Son Pozlar: Değişimi Olay Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2026 17:38

Türk müziğinin güçlü yorumcularından, her konseri ve özel hayatı ayrı bir merak konusu olan Ebru Gündeş son dönemde sadece ses rengiyle değil, geçirdiği radikal değişimle de magazin gündeminden düşmüyor. 51 yaşındaki ünlü sanatçı geçtiğimiz aylarda yaptırdığı yüksek maliyetli estetik operasyonun ardından şimdi de sosyal medyada paylaştığı son kareleriyle adeta okların hedefi oldu.

Sizler İçin Yaptırdım, Nasıl Olmuşum?

Geçtiğimiz aylarda estetik için kesenin ağzını açan ve 10 milyon liraya yarım yüz gerdirme ameliyatı olduğu iddia edilen Gündeş bu durumu herkesten gizlemek yerine sahnesinde şeffaf bir dille paylaşmıştı. Konser sırasında hayranlarına seslenen ünlü şarkıcı "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl 10 yaş gençleşmiş miyim?" diyerek kahkaha atmış ve günlerce konuşulmuştu.

Son Pozlarına Yorum Yağdı

Estetik operasyonun ardından sahnelerden ve sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Ebru Gündeş peş peşe yayınladığı son pozlarıyla yine yer yerinden oynattı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğraflar sosyal medyadaki takipçilerini ikiye böldü.

Ünlü sanatçının son halini görenler hayranlıklarını gizleyemezken sosyal medyada "Çok değişmiş, bambaşka biri gibi olmuş" ve "Estetik çok yakışmış yıllara meydan okuyor" tarzında yüzlerce yorum yapıldı. Yüzündeki değişim ve dinamik görünümüyle dikkat çeken Gündeş'in bu kareleri magazin kulislerinde en çok konuşulan konular arasına girdi.

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