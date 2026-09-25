Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi!

Mercan Köşk dizisinin başrolü Kubilay Aka dizinin yeni bölümü öncesi stüdyoya girerek Akşam Olur Karanlığa Kalırsın türküsünü seslendirdi ve saz çaldı.

Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2026 15:30

atv ekranlarının cumartesi akşamlarına damga vuran ve izleyicileri ekran başına kilitleyen FARO ve Sinehane yapımı Mercan Köşk dizisinde Aras karakterine hayat veren başarılı oyuncu Kubilay Aka oyunculuk yeteneğinin yanı sıra müzik yönüyle de hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Aka dizideki karakterinin hikayesine sesiyle hayat vermek üzere yeniden stüdyo yolunu tuttu.

Saz Çaldı Bendir Vurdu

Daha önce de Mercan Köşk için İzzet Altınmeşe'nin unutulmaz eseri Yazımı Kışa Çevirdin'i seslendiren ünlü oyuncu bu kez kuştan kuşağa aktarılan dillerden düşmeyen anonim eser Akşam Olur Karanlığa Kalırsın için mikrofona geçti.

Seslendirdiği esere sadece vokaliyle değil aynı zamanda stüdyoda saz ve bendir çalarken enstrümanlarıyla da eşlik eden Kubilay Aka yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi. Aranjesini Erdem Altınses'in yaptığı çalışmanın kayıt anları diziden en çarpıcı sahnelerle harmanlanarak özel bir klip haline getirildi ve izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yayınlanan klip sosyal medyada büyük ilgi görürken oyuncunun performansı izleyicilerden tam not aldı.

Sırların ve duygusal anların hız kesmediği Mercan Köşk yeni bölümüyle yarın saat 20.00'de atv'de izleyicilerle buluşacak!

 

Benzer Haberler
Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı Serkan Balbal Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda! Uzak Şehir'e Büyük Transfer: Usta Oyuncu Fenomen Dizinin Kadrosunda!
Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde! Kerem Bürsin'den Bir Milano Çıkarması Daha: Dünya Yıldızlarıyla Aynı Yerde!
Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam Başkentliler Serkan Kaya Şarkılarıyla Coştu: Kültür Yolu Festivali'nde Unutulmaz Akşam
Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: Burak Çelik'ten Haysiyet Açıklaması: "Tarık'ın Büyük Dönüşümünü İzleyeceğiz!"
Usta Oyuncu Menderes Samancılar Centilmen Dizisinde: Vahide Perçin ile Partner Oldu! Usta Oyuncu Menderes Samancılar Centilmen Dizisinde: Vahide Perçin ile Partner Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-09-2026 18:21

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!