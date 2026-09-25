Kubilay Aka'dan Sürpriz Performans: Mercan Köşk İçin Stüdyoya Girip Türkü Söyledi!

atv ekranlarının cumartesi akşamlarına damga vuran ve izleyicileri ekran başına kilitleyen FARO ve Sinehane yapımı Mercan Köşk dizisinde Aras karakterine hayat veren başarılı oyuncu Kubilay Aka oyunculuk yeteneğinin yanı sıra müzik yönüyle de hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Aka dizideki karakterinin hikayesine sesiyle hayat vermek üzere yeniden stüdyo yolunu tuttu.

Saz Çaldı Bendir Vurdu

Daha önce de Mercan Köşk için İzzet Altınmeşe'nin unutulmaz eseri Yazımı Kışa Çevirdin'i seslendiren ünlü oyuncu bu kez kuştan kuşağa aktarılan dillerden düşmeyen anonim eser Akşam Olur Karanlığa Kalırsın için mikrofona geçti.

Seslendirdiği esere sadece vokaliyle değil aynı zamanda stüdyoda saz ve bendir çalarken enstrümanlarıyla da eşlik eden Kubilay Aka yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi. Aranjesini Erdem Altınses'in yaptığı çalışmanın kayıt anları diziden en çarpıcı sahnelerle harmanlanarak özel bir klip haline getirildi ve izleyicilerin beğenisine sunuldu. Yayınlanan klip sosyal medyada büyük ilgi görürken oyuncunun performansı izleyicilerden tam not aldı.

Sırların ve duygusal anların hız kesmediği Mercan Köşk yeni bölümüyle yarın saat 20.00'de atv'de izleyicilerle buluşacak!