Begüm Öner'den Samimi Annelik İtirafı: "Annelik Çılgın İş!"

Kendisi gibi oyuncu eşi Ceyhun Fersoy ile mutlu evliliğiyle tanınan sevilen oyuncu Begüm Öner kızı Karya'nın dünyaya gelmesinin ardından yaşadığı annelik deneyimini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Annelik sürecinin hem en zorlu yanlarını hem de tatlı telaşlarını içtenlikle dile getiren ünlü oyuncunun açıklamaları kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kaygılar Bebek Anne Karnına Düştüğü An Başlıyor

Paylaşımına "Annelik çılgın iş" sözleriyle başlayan Begüm Öner annelik kaygısının bebek anne karnına düştüğü ilk andan itibaren başladığını belirtti. Hamilelik boyunca zihninden geçen "Kalbi atıyor mu? İyi mi? Büyüyor mu? Sağlıklı mı?" sorularını dile getiren oyuncu doğum anının ise hayatında eşi benzeri olmayan benzersiz bir deneyim olduğunu ifade etti.

Doğum sonrasındaki dönemi "biraz kaos" olarak tanımlayan Öner özellikle ne yapacağını bilememenin getirdiği korkuya dikkat çekti. Kendi ihtiyaçlarını tamamen ertelediğini ve artık en sık kullandığı kelimenin "sonra" olduğunu esprili bir dille anlatan ünlü oyuncu tuvalete gitmeyi bile ertelediğini gülümseyerek paylaştı. Henüz annelikte 7,5 aylık olduğunu hatırlatan Öner "Yine döneriz eski Begüm'e… mi acaba?" diyerek esprili bir soru yöneltti.

Çocuk Da Yaparız Kariyer De!

Paylaşımının sonunda hem yeni annelere hem de tüm kadınlara ilham veren güçlü mesajlar veren Begüm Öner, kadınların çok yönlülüğüne vurgu yaparak şunları söyledi:

"Biz kadınlar çok yönlüyüz, çok güçlüyüz. Çocuk da yaparız, kariyer de. Annelik dünyanın en güzel ve de en normal şeyi bir yandan. Dünyayı kurtarmadık anne olduk diye ama güzel evlatlar yetiştirerek dünyayı kurtarabiliriz."

Samimi ve eğlenceli ifadeleriyle takipçilerinden tam not alan ünlü oyuncu paylaşımını "Hepinizi öpüyorum. Ama Karya'yı daha çok öpüyorum" sözleriyle neşeyle tamamladı.