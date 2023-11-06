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"Yıldızlar Bana Uzak" dizisinden ilk kareler

O3 Medya ve Ortaks Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği "Yıldızlar Bana Uzak" dizisinde başrolleri Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı paylaşıyor.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 06-11-2023 12:36

“Yıldızlar Bana Uzak” dizisi Kadir ve Aslı’nın aşk hikâyesini anlatıyor. O3 Medya ve Ortaks Yapım’ın yapımcılığını Dizide başrolleri Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı paylaşıyor. Usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban’ın da yer aldığı dizide, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir rol alıyor. Dizinin senaryosunu Ercan Uğur kaleme alıyor.

Yönetmen koltuğunda ise Bahadır İnce oturuyor. Konusuna gelince:

“Kadir ve Aslı… Onların aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir’in hapse girmesi hem de Aslı’nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar. Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken Kadir’in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnalı ailesinden intikam almak… Gerçekler ortaya çıktığında ise içlerinde küllenmiş aşk ateşi yeniden alev almaya yüz tutacak olsa da, geçmişe gömülmüş büyük sırlar yüzünden o büyülü mutluluk bir kez daha avuçlarından kayıp gitmek üzeredir.”

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"Yıldızlar Bana Uzak" dizisinden ilk kareler

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