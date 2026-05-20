Yıldız Tilbe’nin Sınırları Zorlayan Yeni Makyajı

Nevi şahsına münhasır Yıldız Tilbe magazin dünyasını şaşırtmaya kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Her adımı her açıklaması ve her tarzı ile sosyal medyanın en çok konuşulan figürleri arasında yer alan ünlü sanatçı bu kez bambaşka bir görsel şölenle hayranlarının karşısına çıktı. Sahne öncesinde ayna karşısına geçti ve kendi elleriyle uyguladığı sıra dışı makyajı ile adeta tanınmaz bir hale büründü. Ünlü şarkıcının son imajı dijital platformlardaki takipçilerini anında ikiye böldü.

Konser Öncesi Kulisten Gelen Şok Görüntü

Her konserinde salonları hınca hınç dolduran Yıldız Tilbe kuliste hazırlık yaparken çektiği bir fotoğrafı şahsi hesabından paylaştı. Alışılmışın dışındaki renk tercihleri geometrik hatları ve kendine özgü çizgileri barındıran bu makyaj tarzı ünlü şarkıcının takipçileri tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alan bu gönderi internet sitelerinin magazin sayfalarında en üst sıraya tırmandı. Hayranları usta sanatçının bu cesur ve sınırları zorlayan yeni tarzını "Yıldız yine bildiğimiz gibi tamamen kuralsız ve özgür." sözleriyle tanımladı.

Yapay Zeka Teknolojisine Savaş Açmıştı

Son dönemde makyaj stiliyle dikkatleri üzerine çeken başarılı sanatçı geçtiğimiz haftalarda ise dijital dünyaya dair yaptığı çok konuşulan açıklamalarıyla gündemi meşgul etmişti. Yeni nesil akıllı yazılımları ve yapay zeka uygulamalarını çözmek adına yoğun bir mesai harcayan Tilbe bu sistemlerin çalışma mantığını anlamak için yazılımlarla ilginç diyaloglar kurduğunu itiraf etmişti. Teknolojinin geldiği bu noktayı derin bir şüpheyle yaklaştığını gizlemeyen ünlü isim özellikle dijital ortamlarda kendi sesinin ve yüzünün taklit edildiği sahte videolardan dolayı büyük bir huzursuzluk duyduğunu net bir dille ifade etmişti.

"Bu Teknolojik Gelişmeleri Korkunç Buluyorum"

Teknolojinin sanatsal üretimlerde fayda sağlayabileceğini kabul eden fakat kötü niyetli kullanımlara karşı uyarılarda bulunan Yıldız Tilbe bu durumun toplumsal tehlikelerine dikkat çekmişti. Dijital platformlardaki sahte içeriklerin özellikle savunmasız çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini savunan usta yorumcu "İnternetteki bazı sitelerde hiç tanımadığım hayatımda görmediğim insanlarla beni karşılıklı konuşturduklarını görüyorum. Bu durumu gerçekten korkunç buluyorum. Kötü amaçla kullanıldığı zaman bu yazılımlar çok büyük tehlikelere yol açabilir." sözleriyle sisteme karşı haklı sitemini dile getirmişti. Görsel sanatlardan dijital dünyaya kadar her alanda kendi doğallığını korumak isteyen sanatçı son makyajıyla da yapaylığa karşı adeta meydan okudu.