Kylie Minogue İkinci Kez Kansere Yakalandığını Açıkladı

Grammy ödüllü Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue tüm dünyayı sarsan şok edici bir itirafta bulundu. Yıllar boyunca müzik listelerinin zirvesinde yer alan enerjik sanatçı hayatını konu alan yeni belgeselinde gizli kalmış bir gerçeği paylaştı. Güzel yıldızın hayranları bu sarsıcı son dakika haberi ile büyük bir şaşkınlık yaşadı. Pop dünyasının ikonik ismi tıp dünyasının ve sevenlerinin yakından bildiği amansız hastalıkla hayatında ikinci kez mücadele ettiğini ilk kez açık yüreklilikle dile getirdi.

"Bu Süreci Kendime Saklamayı Başardım"

Kylie Minogue ilk olarak 2005 yılında meme kanseri teşhisi ile sarsılmıştı. O dönem sekiz ay süren yoğun bir kemoterapi ve ameliyat sürecinden sonra 2006 yılında bu hastalığı yendiğini müjdelemişti. Paylaştığı son detaylar ise bu mücadelenin bitmediğini gösterdi. Kendi adını taşıyan "Kylie" belgeselinde konuşan usta sanatçı 2021 yılının başlarında ikinci kez kansere yakalandığını itiraf etti. İlk hastalık döneminin aksine bu defa tüm tedavi sürecini basından ve kamuoyundan tamamen gizli yürüttüğünü belirten Minogue "İkinci teşhisimi kendime saklamayı bildim. Neyse ki bu zorluğu yeniden geride bıraktım şu an her şey yolunda." sözleriyle müjdeli haberi verdi.

"Padam Padam" Başarısının Arkasındaki Gizli Depresyon

Ünlü şarkıcı 2023 yılında tüm dünyada fırtınalar estiren ve kendisine Grammy ödülü kazandıran "Padam Padam" şarkısının büyük başarısı sırasında dahi içsel bir mücadele içinde olduğunu anlattı. Yaşadığı bu travmayı kamuoyuna duyurmak adına doğru zamanı bulmakta çok zorlandığını belirten Minogue o günlerde hissettiği ruh halini samimiyetle tasvir etti. Tedavi sürecinde zaman zaman evden dışarı çıkmak bile istemediğini söyleyen başarılı popçu, röportajlara katıldığı anlarda bile bu gerçeği açıklama fikrini sürekli ertelediğini belirtti. Ayrıca 2023 tarihli "Tension" albümündeki "Story" isimli şarkısının da bu gizli döneme bir gönderme olduğunu şarkıdaki "Kendime anlattığım bir sırrım vardı." ifadesinin tamamen bu hastalığı anlattığını ilk kez hayranlarıyla paylaştı.

Hayat Kurtaran Rutin Kontrol Uyarısı

Belgeselin tanıtım toplantısında basının sorularını yanıtlayan Kylie Minogue ikinci kanser teşhisinin rutin bir kontrol esnasında tesadüfen ortaya çıktığını ifade etti. Erken teşhis edilmesinin hayatını kurtaran en önemli faktör olduğunu vurgulayan dünyaca ünlü sanatçı bu acı tecrübesi üzerinden tüm kadınlara ve hayranlarına çok önemli bir mesaj gönderdi. Kontrolleri aksatmamak gerektiğinin altını çizen güzel yıldız "Bu itirafım belki birileri adına küçük faydalı bir hatırlatma olur. Lütfen muayenelerinizi ihmal etmeyin." diyerek sağlık konusundaki hassasiyetini tüm dünyayla paylaştı.