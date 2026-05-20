Yasmin Erbil Sevgilisi Yiğit Poyraz’a Yakalanınca Ne Yapacağını Bilemedi

Yasmin Erbil magazin dünyasının en çok takip edilen isimleri arasında yer alıyor. Özel hayatı tarzı ve paylaşımları ile her daim dikkat çeken güzel isim uzun süredir Survivor yarışmasının unutulmaz isimlerinden Yiğit Poyraz ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor. Birlikteliklerini göz önünde yaşamaktan çekinmeyen ve birbirlerine duydukları sevgiyi her fırsatta dile getiren ünlü çift bu kez takipçilerini kahkahaya boğan çok eğlenceli bir sosyal medya kazası ile gündeme geldi.

Kamera Karşısında Sevgilisine Suçüstü Yakalandı

Sosyal medya platformlarını sevgilisine kıyasla çok daha aktif ve yoğun kullanan Yasmin Erbil şahsi hesabından eğlenceli bir video paylaştı. Telefonunu sabitleyerek son dönemin popüler akımı için TikTok videosu çekmeye koyulan Erbil kamera karşısında en özel pozlarını verdiği sırada hiç beklemediği bir sürpriz yaşadı. Tam o dakikalarda sevgilisi Yiğit Poyraz’ı karşısında bulan ünlü güzel büyük bir şaşkınlık yaşadı. Poyraz’ın ani gelişiyle ne yapacağını bilemeyen Erbil’in o anlardaki tatlı telaşı ve panik dolu halleri ise saniye saniye kayıtlara geçti.

"TikTok Çekmeme Kızan Yiğit’i Görünce Ben"

Yaşadığı bu komik ve plansız anları takipçileriyle paylaşmaktan çekinmeyen Yasmin Erbil hazırladığı kısa videoyu internet dünyasının beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan bu eğlenceli gönderinin altına ise Erbil "TikTok çekmeme kızan Yiğit'i görünce ben" notunu ekleyerek sevgilisinin bu tarz videolara takıldığına dair esprili bir göndermede bulundu. Çiftin bu doğal samimi ve aşk dolu halleri takipçileri tarafından büyük bir sempatiyle karşılanırken video sosyal medyanın en çok paylaşılan magazin içeriklerinden biri oldu.

"Delireceğim Bak Allah'ım Ya"

Genç çiftin sosyal medyadaki tatlı atışmaları ve birbirlerine olan hayranlıkları sadece bu video ile de sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz günlerde şahsi Instagram hesabı üzerinden nostaljik bir fotoğraf karesi paylaşarak takipçilerini maziye götüren Yasmin Erbil sevgilisinden yine çok konuşulan bir tepki aldı. Erbil'in güzelliğine kayıtsız kalamayan Yiğit Poyraz bu eski fotoğrafın altına "Delireceğim bak Allah'ım ya" şeklinde esprili ve ilan-ı aşk dolu bir yorum bıraktı. İlişkilerindeki yüksek enerji ve samimiyet sayesinde magazin dünyasının gözbebeği olan ikili bu son hamleleriyle de popülerliklerini pekiştirmeyi bildi.