Gizli Teklif Ortaya Çıktı! Hayal Köseoğlu Ve Nezir Çınarlı Nişanlanıyor

"Hudutsuz Sevda" dizisinin setindeki arkadaşlıkları kısa sürede büyük bir aşka dönüşen Hayal Köseoğlu ile Nezir Çınarlı birlikteliklerini bir adım öteye taşıyor. Kameralar önünde başlayan bu tutkulu aşk hikayesi şimdi ise gerçek hayatta mutlu bir sonun başlangıcına doğru ilerliyor. Magazin kulislerinde uzun süredir konuşulan bu mutlu gelişme resmiyet kazandı. Güzel oyuncunun hayranları bu müjdeli haberle büyük bir sevinç yaşadı.

Doğum Gününde Gelen Unutulmaz Evlilik Teklifi

Genç ve başarılı çift aslında evlilik konusundaki ilk ciddi niyetlerini geçtiğimiz yılın son günlerinde kendi aralarında netleştirmişti. Romantik oyuncu Nezir Çınarlı sevgilisi Hayal Köseoğlu’nun 20 Aralık tarihindeki doğum gününü unutulmaz bir ana dönüştürmüştü. Yeni yaşını kutlayan güzel oyuncuya hayatının en büyük sürprizini yapan Çınarlı diz çökerek evlilik teklifinde bulunmuştu. Sevgilisinin bu hamlesi karşısında gözyaşlarını tutamayan Köseoğlu, teklife büyük bir mutlulukla "Evet" yanıtını vermişti. Bu özel anın ardından ikili düğün hazırlıklarının ilk aşaması için plan yapmaya başlamıştı.

Bodrum Gölköy’de Rüya Gibi Bir Nişan Töreni

Aşklarını gözlerden uzak sakin bir şekilde yaşamayı tercih eden popüler ikili evlilik yolundaki bu ilk resmi adım için yer tercihini de yaptı. Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı 19 Haziran tarihinde yaz aylarının vazgeçilmez adresi Bodrum’da nişan yüzüklerini parmaklarına takacak. Bodrum’un en sakin ve elit koylarından biri olan Gölköy’de gerçekleşecek olan bu organizasyon şimdiden magazin muhabirlerinin takibine girdi bile. Ege’nin eşsiz atmosferinde deniz kenarında gerçekleşecek bu rüya gibi törenle çift resmen nişanlılık dönemine adım atacak.

Sadece 60 Özel Davetli Katılacak

Ünlü çift hayatlarının bu en anlamlı ve heyecanlı gününü büyük şaşalı bir davet yerine oldukça sade bir organizasyonla taçlandırmayı seçti. Bodrum Gölköy'deki bu özel kutlamaya sadece çiftin aile üyeleri ve en yakın dostları iştirak edecek. Yaklaşık 60 kişilik çok sınırlı ve özel bir davetli topluluğunun huzurunda gerçekleşecek olan törende samimi ve sıcak bir atmosfer hedefleniyor. Set arkadaşlığından hayat arkadaşlığına uzanan bu imrenilecek hikayenin kahramanları şimdiden konuk listesi ve organizasyon detayları üzerinde titizlikle çalışmaya devam ediyor.