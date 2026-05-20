Haluk Levent Yoğun Bakıma Kaldırıldı

Haluk Levent’ten hayranlarını derin bir endişeye sevk eden üzücü bir son dakika haberi geldi. Son dönemde aralıksız devam eden yoğun konser maratonu ve yardım faaliyetleri nedeniyle büyük bir tempo içinde olan usta sanatçı aniden rahatsızlık geçirdi. Ankara’dan gelen bu sıcak gelişme magazin dünyasında ve sosyal medyada bir anda ilk sıraya yerleşti.

Eskişehir Konserinin Ardından Gelen Ani Rahatsızlık

Alınan bilgilere göre Haluk Levent Eskişehir’deki muhteşem konser programını tamamladıktan hemen sonra resmi temaslar adına vakit kaybetmeden yola çıktı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri ile planlanan kritik bir koordinasyon toplantısına katılmak üzere hareket eden ünlü sanatçı yolculuk esnasında aniden fenalaştı. Sanatçının yanında bulunan ekibi durumun ciddiyetini fark ederek durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Acil müdahale gerektiren bu durum karşısında usta müzisyen en yakın tam teşekküllü sağlık kuruluşuna ulaştırılmak üzere hızla yola çıkarıldı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Alarm Verildi

İlk detaylara göre ünlü rockçının ani rahatsızlığı sonrasında en hızlı şekilde Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevki gerçekleştirildi. Hastanenin acil servisinde uzman doktorlar tarafından karşılanan ünlü isme vakit kaybetmeden geniş kapsamlı tetkikler yapıldı. İlk muayenelerin ve tahlillerin ardından Haluk Levent’in mide kanaması geçirdiği kesinlik kazandı. Durumun hassasiyeti ve sanatçının klinik tablosu göz önünde bulundurularak kendisinin müşahede altında tutulması adına derhal yoğun bakım ünitesine yatışı yapıldı.

Sevenleri Ve Dostları Hastaneye Akın Ediyor

Şu sıralar yoğun bakım ünitesinde tedavisi hassasiyetle sürdürülen Haluk Levent’in ani rahatsızlığı sanat camiasını ve kurucusu olduğu AHBAP Derneği gönüllülerini derinden sarstı. Hastane yönetiminden henüz resmi ve detaylı bir yazılı açıklama gelmedi ancak usta sanatçının genel durumunun stabil tutulması adına doktorların büyük bir titizlikle çalıştığı ifade ediliyor.