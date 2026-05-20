Bomba İddia: Rıza Baba Ve Ekibi Ekranlara Veda Ediyor!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Kanal D ekranlarında tam 20 sezondur kesintisiz bir şekilde izleyici karşısına çıkan ve her yaştan hayran kitlesine sahip fenomen yapımın yayın hayatının sonuna geldiği ileri sürüldü. Nesiller boyu devam eden bu ekran yolculuğunun son bulacağı yönündeki kulis bilgileri magazin gündeminde adeta deprem etkisi yarattı. Milyonlarca sadık izleyici aldıkları bu beklenmedik son dakika haberi ile büyük bir üzüntü ve şaşkınlık yaşadı.

21. Sezon Hazırlıkları Tamamen Durduruldu

Birsen Altuntaş’ın paylaştığı kulis bilgilerine göre efsane yapım için yolun sonu göründü. Uzun yıllardır reyting listelerinin üst sıralarından inmeyen dizi hakkında radikal bir karar alındı. Gündeme bomba gibi düşen bu iddialar doğrultusunda yapım ekibinin önümüzdeki yıl için planladığı 21. sezon projelerinin tamamen iptal edildiği belirtildi. Yeni sezon hazırlıklarının durdurulma dizinin artık kesin olarak final yapacağı yönündeki şüpheleri haklı çıkardı ve televizyon dünyasını derinden sarstı.

Kanal Yönetiminden Yeni Yayın Dönemi Hamlesi

Şok kararın arka planındaki gerekçeler de yavaş yavaş netlik kazanıyor. Medya kulislerindeki iddialara göre Kanal D yönetimi önümüzdeki yeni yayın dönemi planlaması kapsamında köklü bir strateji değişikliğine gitmeyi hedefliyor. Ekran yüzünü tazelemek ve yeni projelere yer açmak isteyen kanalın bu doğrultuda bazı eski yapımlarla yollarını ayırma kararı aldığı konuşuluyor. Rıza Baba ve ekibinin heyecan dolu maceralarının sona ermesi de tamamen bu yeni dönemin yayın stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Resmi Açıklama Merakla Bekleniyor

20 yılı geride bırakan bu dev prodüksiyonun bitişine dair iddialar sosyal medyanın en çok konuşulan başlığı haline geldi. Hayranlar dijital platformlarda "Arka Sokaklar Bitmesin" etiketleri ile kampanya başlattı. Ancak dizinin akıbetine dair ne Kanal D yönetiminden ne de yapım şirketinden henüz resmi açıklama gelmedi. İzleyiciler ve dizi sektörü bu tarihi final iddiasının resmiyet kazanması ya da yalanlanması adına yapımcıların ve kanal yetkililerinin sessizliklerini bozacağı anı büyük bir merak ve heyecan içerisinde bekliyor.